El portugués Cristiano Ronaldo, del Manchester United, restó importancia a las críticas que ha recibido su equipo por los recientes malos resultados y dijo que sabe que un día les dirán que son "perfectos" y al siguiente, que son "una mierda".

El luso marcó el sábado pasado un gol y dio una asistencia contra el Tottenham Hotspur, en una victoria (3-0) que ayudó a la estabilidad del entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer, en jaque tras el la derrota 0-5 sufrida ante el Liverpool la fecha pasada en condición de local.

"Mi trabajo es ayudar al equipo con mi experiencia, mis goles y mis asistencias, así que estoy encantado de haber ayudado. No me importa (lo que digan los críticos) porque he jugado 18 años como profesional, así que sé que un día la gente dirá que somos perfectos y al día siguiente dirán que somos una mierda", apuntó Cristiano en una entrevista con Sky Sports publicada este lunes.



El United, previo al choque con el Tottenham, acumulaba cuatro partidos sin triunfos, con un empate y tres derrotas que lo alejaron de la pelea en la Premier, donde marcha quinto, a ocho unidades del líder Chelsea.

"Sé que tenemos que lidiar con ello, pero siempre es mejor cuando la gente dice cosas buenas de nosotros y está contenta", agregó Cristiano.

La próxima presentación del equipo rojo de Manchester será este martes, desde las 17 (televisa ESPN), ante Atalanta en Italia por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Los ingleses vienen de derrotar al club de Bérgamo de manera agónica, por 3-2 con un gol sobre la hora del propio Cristiano, lo que los catapultó a la cima de su grupo, con seis unidades. Villarreal de España (4), Atalanta (4) y Young Boys de Suiza completan la zona.