Luego de la aparición de Juan Román Riquelme en el vestuario tras la derrota de Boca ante Gimnasia, este lunes el entrenador xeneize Sebastián Battaglia y el capitán del equipo, Carlos Izquierdoz, pidieron hablar con los medios que estaban en el predio de Ezeiza para desmentir rumores sobre la reunión entre los futbolistas y el ídolo y actual vicepresidente segundo del club. Si bien el defensor empezó su referencia a los rumores riéndose, porque fue él quien primero tomó la palabra, tanto él como el DT evidentemente tuvieron la intención de narrar lo sucedido el sábado tras la derrota porque, según dijo el propio Battaglia, "se inventan demasiadas cosas".

"No sé por qué esa necesidad de decir cosas que no son", arrancó Izquierdoz luego de una breve referencia futbolística a lo sucedido ante el equipo conducido por Néstor Gorosito. "Yo voy a contar lo que pasó: nos llamó Román, había algunos jugadores que estaban en el vestuario, otros estábamos arriba del micro. Fuimos a hablar con él, nos dio sus palabras de apoyo, diciéndonos que nos teníamos que recuperar de lo que pasó, que tenemos un partido importante y que tiene una total confianza en nosotros. Fueron palabras de apoyo y de aliento, de que están con nosotros", dijo el defensor en referencia a la semifinal contra Argentinos Juniors por la Copa Argentina, a jugarse el miércoles en Mendoza.

"Después escuchamos versiones de que hubo gritos, que hubo esto y lo otro", agregó el nacido en Bariloche, primero con alguna risa saliendo junto a sus palabras, luego con más seriedad y algo molesto. "No entiendo esa necesidad de mentir y de hacerle creer a la gente cosas que no son -continuó-. Acá estamos para aclarar eso... Nosotros, igual, nos tenemos que dedicar al partido del miércoles".

Battaglia también mostró su necesidad de aclarar lo sucedido, aunque no lo asombró la repercusión de la reunión de Riquelme con el plantel. "Se inventan demasiadas cosas. No me sorprende: el mundo Boca termina siendo eso. Pero nosotros sabemos cómo fueron las cosas. Fue una charla muy positiva, de alguien que conoce mucho el club, que da su parecer y que fue a dar aliento. La gente se cree un montón de situaciones que no pasan. Queremos aclarar que fue algo positivo y no negativo para el grupo", explicó el DT.

Ante la consulta sobre si el momento los había sorprendido, cuando había jugadores que ya estaban en el micro, Battaglia contestó tajante a partir de la figura de Riquelme: "Es una autoridad del club. Decidió que ese momento era importante para dar su apoyo. Dio su parecer sobre lo que estamos viviendo, haciéndonos saber que tenemos que estar más juntos que nunca".

Izquierdoz, por su parte, explicó la razón por la que quisieron aclarar lo sucedido: "Sabemos lo que es el 'Mundo Boca'. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a estas cosas y ya, a veces, hasta nos reímos de lo que pasa. Con los chicos bromeábamos después de la charla y decíamos: '¿Con qué irán a salir ahora?' Me llegaban mensajes preguntándome: 'Uh, ¿qué pasó con Román?' Nadaaa, no pasó nada. Nos dio su total respaldo. Esa vez fue en el vestuario, otras veces lo ha hecho en el gimnasio, otras en Casa Amarilla. Tenemos contacto constantemente. Quizás llamó la atención porque algunos estaban en el vestuario y otros ya en el micro... La verdad, nosotros tratamos de enfocarnos en jugar, en rendir y en mejorar. Por suerte, hay un muy buen grupo de trabajo. Intentamos cuidar que no nos llegue lo que se habla afuera para poder seguir trabajando tranquilos".



Cuando las aclaraciones sobre la reunión se agotaron, tanto Battaglia como Izquierdoz mostraron su entusiasmo de cara al partido del miércoles ante Argentinos. El entrenador, además, confirmó la ausencia de Marcos Rojo -quien no se pudo recuperar de una contractura en el gemelo derecho- así como la presencia de Eduardo Salvio y Sebastián Villa entre los convocados. "Siempre jugar una final y ganar un título es bueno para la institución y, además, en este caso está el plus que da clasificar a la Copa Libertadores -analizó el DT-. Sabemos que el miércoles es una posibilidad importante de volver a jugar una final". El capitán xeneize, en tanto, no dejó lugar a dudas: "Tenemos como objetivo ganar la Copa Argentina. Vamos a buscarlo desde el primer minuto. Tenemos la ilusión de conseguir un título más con esta camiseta".