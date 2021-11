Encarando la recta final hacia las elecciones de noviembre, los candidatos y las candidatas del Frente de Izquierda - Unidad en Santa Fe, se refirieron a los objetivos de la izquierda hacia el turno del 14 de noviembre, donde se juegan a crecer, convenciendo a aquellos que expresaron su descontento no yendo a votar, y llamándolos a votar a la izquierda "como la única alternativa nacional de lucha frente al ajuste de los gobiernos y el FMI". Al respecto, opinaron Irene Gamboa, que encabeza la lista de senadores y senadoras, y Octavio Crivaro, que encabeza la lista de diputados junto a Carla Deiana.

Gamboa declaró: “Estamos haciendo una campaña a pulmón, enfrentando a partidos que hacen una campaña vaciada de contenido, porque tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio impulsan el ajuste, eligen al FMI por sobre nuestros salarios, las jubilaciones y los derechos de los trabajadores. La importante elección del Frente de Izquierda-Unidad, que se ubica como tercera fuerza nacional, expresa que somos los únicos que nos plantamos por izquierda a ese consenso ajustador. Hoy junto a Nico del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y todos nuestros candidatos y candidatas en todo el país peleamos para obtener nuevas bancas y fortalecer a la izquierda en el Congreso y también en las calles”.

Crivaro, por su parte, se refirió al descontento que se expresó el 12 de septiembre: “Sabemos que muchos y muchas expresaron su bronca con el gobierno y con los ajustadores de Cambiemos no yendo a votar. Nos lo dicen todos los días en la calle. Queremos dirigirnos a ellos y decir claramente que la única forma de castigar a esos partidos, es votando a la izquierda, que es la única fuerza nacional que los enfrenta, siendo parte de cada una de las peleas de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y la juventud. Quedarse en la casa masticando bronca no es una opción: necesitamos dar fuerza a una izquierda que se planta, que no transa con los partidos de los poderosos”.