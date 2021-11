El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se reunió en su despacho de Casa Rosada con intendentes bonaerenses. El encuentro se dio en un contexto electoral en el que el gobierno nacional tiene la mirada puesta en revertir el resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires en los comicios del 14 de noviembre. Al finalizar el encuentro, Manzur expresó que “tal como me ha instruido el Presidente, seguimos trabajando día a día con los municipios para repasar el curso de las obras que se están llevando adelante. Acompañar cada necesidad para reconstruir la Argentina y avanzar en el desarrollo del un país productivo y con oportunidades para todos es nuestro principal objetivo”.

Los intendentes que llegaron temprano a la Casa Rosada --que se encuentra un tanto desierta por la ausencia del Presidente, Alberto Fernández, que está de gira por Europa-- fueron Alberto Descalzo, de Ituzaingó, Juan José Mussi, de Berazategui, y los acompañó el legislador bonaerense y candidato a diputado nacional Julio Pereyra. Allí los cuatro conversaron sobre el estado de las obras públicas y sobre la situación en sus municipios con todo lo vinculado al control de precios que fue impulsado por la Secretaría de Comercio Interior. No quedaron fuera del temario las elecciones y las expectativas por los resultados de la gira europea del Presidente.



Más allá de que en el encuentro se realizó un seguimiento de los proyectos vigentes en cada municipio y se destacó la importancia de la presencia estatal para impulsar la producción y el empleo, los intendentes también pidieron a Manzur nuevas obras. Al finalizar la reunión, Mussi afirmó que “el jefe de Gabinete mostró preocupación porque las obras no se interrumpan”. En esa línea, el intendente agregó que “las obras vienen bien, los aportes económicos llegan en tiempo y forma y las empresas están cumpliendo con las tareas”.

Mussi señaló que durante la reunión con el jefe de Gabinete se intercambiaron ideas sobre cómo la presencia del Estado puede generar más trabajo en los municipios, a la vez que "se hizo hincapié en la importancia del control de precios para cuidar el salario, el poder adquisitivo de nuestra gente y de nuestros ciudadanos”, dijo. “También conversamos sobre lo bien que le fue al presidente, Alberto Fernández, en el trabajo que está realizando en su gira internacional”, puntualizó el intendente de Berazategui.

Pereyra resaltó que “la cantidad de obras que hizo el gobierno nacional del norte al sur de nuestro país en estos dos años es superior a lo que hizo el macrismo en cuatro”. Y resaltó que “aún en pandemia no se ha descuidado el sistema productivo”.

Sobre la reunión de gabinete que tendrá lugar el miércoles y que encabezará Manzur en Casa Rosada, desde su entorno especificaron que "no será un encuentro para hablar de las elecciones sino una jornada de trabajo". También adelantaron que estiman que no participará el Gabinete completo porque hay ministros como el de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que se quedarán en Europa sosteniendo diversas reuniones. Acerca del acto masivo que el Gobierno prepara para el próximo sábado en Lanús, especificaron que Manzur no es el que está a cargo de la organización, sino que la tarea la está llevando a cabo fundamentalmente el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

El objetivo del oficialismo para las elecciones generales en la provincia que gobierna Axel Kicillof es incentivar que los más de cuatro millones de personas que no fueron a votar en las primarias esta vez se acerquen a las urnas.