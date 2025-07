El Gobierno estadounidense anunció la publicación de más de 230 mil páginas de documentos relacionados con el asesinato del líder de derechos civiles Martin Luther King Jr., ocurrido el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee.



"El pueblo estadounidense merece respuestas décadas después del horrendo asesinato de uno de los grandes líderes de nuestra nación", afirmó la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, al anunciar la desclasificación.



Bondi recibió en la sede del Departamento de Justicia en Washington a la activista y sobrina del líder asesinado, Alveda King, para hacer el anuncio. Esta se mostró agradecida con Bondi y el presidente Donald Trump. "Mi tío vivió con valentía en busca de la verdad y la justicia, y su legado de fe sigue inspirando a los estadounidenses hasta el día de hoy", manifestó.

La sobrina del líder afroamericano, nacido en Atlanta en 1929, aseguró que la desclasificación y publicación de estos documentos es "un paso histórico hacia la verdad que el pueblo estadounidense merece".



Durante el encuentro, Bondi y King hablaron sobre la vida y el legado de King, así como sobre la importancia de arrojar luz sobre su muerte a los 39 años. Su histórico discurso 'I Have a Dream' ('Tengo un sueño') y su papel en la lucha contra la segregación lo convirtieron en una figura mundial. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1964.



King fue asesinado mientras apoyaba una huelga de trabajadores. Su muerte generó conmoción nacional y reforzó su legado como símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad.



Según el Departamento de Justicia, la desclasificación es el resultado de meses de trabajo conjunto con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración Nacional de Archivos y Documentos (NARA).

Nada nuevo que aporte demasiado

No obstante, los documentos revelan muy poca información nueva sobre su muerte, aseguran los expertos en la vida de King.



Después de revisar la información publicada en la web oficial del Archivo Nacional, los investigadores advierten que estos no contienen grabaciones de escuchas telefónicas del FBI a King y otros materiales que permanecen bajo secreto judicial hasta 2027.

"No vi nada que me pareciera nuevo", dijo David Garrow, autor de una biografía del reverendo, ganadora del premio Pulitzer, en declaraciones recogidas por The New York Times. Incluso, afirmó que muchos de los detalles incluidos en los documentos desclasificados ya habían sido divulgados.

El gobierno de Trump afirma que la colección contiene documentos que "nunca se digitalizaron y acumularon polvo en instalaciones del Gobierno federal durante décadas".



Según se informó, se incluyen registros sobre las pistas que siguieron los investigadores tras su asesinato en Tennessee o entrevistas a allegados de su asesino, James Earl Ray, entre ellos un archivo de audio con una conversación entre la policía y uno de sus hermanos, Jerry Ray.

El Gobierno estadounidense insistió en que también se dan a conocer detalles inéditos de interacciones con servicios de inteligencia extranjeros durante la búsqueda del sospechoso.

Criticas de la familia King

La desclasificación de archivos sobre King ha sido criticada por sus hijos Martin Luther King III y Bernice A. King, quienes recordaron en un comunicado que fue precisamente el FBI el que llevó a cabo una campaña gubernamental para minar su reputación.

"Tienen que leer esto con atención y no tomarlo al pie de la letra", advirtió el director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, Larry Sabato, tras revisar el nuevo fajo de documentos junto a su equipo.

Sabato sospecha que los agentes gubernamentales exageraron o muchas veces crearon información para contentar al entonces director de la agencia, J. Edgar Hoover, quien quería "información comprometedora" sobre King y su círculo. "Soy escéptico con todo lo que he leído en los archivos del FBI sobre Martin Luther King”, apuntó.