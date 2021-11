Netflix

* El asesino improbable. 5 de noviembre. Serie.





El nordic noir se mete con el más infame de los magnicidios escandinavos: el homicidio de Olof Palme. La propuesta se enfoca en Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia y señalado como posible autor del crimen del primer ministro sueco en 1986. Más que el misterio y el whodunit, el drama busca desentrañar la fallida investigación policial y a este sujeto (interpretado por Robert Gustafsson), mezcla de Mark David Chapman, lobo solitario, pollito o… ¿parte de una conspiración?

* Big Mouth (quinta temporada). 5 de noviembre. Serie.

Los monstruos hormonales de la adolescencia retornan en esta comig of age animada. Para los protagonistas (alter egos de sus creadores, Nick Kroll y Andrew Goldberg) habrá romance, diatribas y calentura. El “¿Qué me está pasando?” centennial, por otra parte, tiene asegurada su sexta temporada.



* Narcos México (tercera temporada). 5 de noviembre. Serie.

Tras darle vida a los carteles de Medellín, Cali, Guadalajara y Sinaloa, el narcoexplotaition de la plataforma de streaming retorna con algunos cambios para su temporada final. El primero pasa por la despedida de Diego Luna que encarnaba a Félix Gallardo. La segunda es por el contexto. El final de la serie está ambientada en los ’90 y quien guía la narración es Amado Carrillo Fuentes, más conocido como “el señor de los cielos”, e interpretado por José María Yazpik.

* Alerta roja. 12 de noviembre. Largometraje.

¿Una película modelo Ryan “Deadpool” Reynolds, Dwayne “The Rock” Johnson o Gal “Mujer Maravilla” Gadot? La pochoclerísima producción de Rawson Marshall Thurber propone un trío desvergonzado con sus tres protagonistas. ¿La trama? La Interpol lanza un aviso global. Excusa para que el mejor perfilador del FBI (Johnson) se enfrente a dos criminales rivales entre sí (Gadot y Reynolds). El director es el piromaníaco responsable de Rascacielos: rescate en las alturas.

* Tiger King 2 (segunda temporada). 17 de noviembre. Serie documental.

Hace un año y medio, la N roja sacudió al mundo documental con la serie sobre “una fauna humana de impresentables”, tal como se dijo en este medio. Sus directores -Eric Goode y Rebecca Chaiklin- aseguran que la historia de Joe Exotic era solo un rasguño y hay mucho más por contar. Un aspecto llamativo de la bioserie es que analiza el impacto de la propia producción en la vida de sus entrevistados tras la difusión del material. Más gatitos, trumpismo, crímenes, cultura armamentista, y ese “only in américa” ligado a sus zoológicos privados.

* Cowboy Bebop. 19 de noviembre. Serie.

Esta transposición del popular animé recuerda a lo logrado hace algún tiempo por el Sin City de Robert Rodríguez. Un live action que respeta el código visual del original. La imaginería visual del colectivo Hajime Yatate aparece con tiroteos, ritmo y postales interplanetarias. La saga sigue a Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) y Faye Valentine (Daniella Pineda), un equipo de cazarecompensas siempre listo para capturar a los criminales más peligrosos del sistema solar.

* Amos del universo (parte 2). 23 de noviembre. Serie.

La vuelta a Eternia ofreció un He-Man en el limbo de los muertos, a Teela y Evil-Lyn como verdaderas protagonistas y a Skeletor con el poder de Grayskull. Creada por Kevin Smith, conoisseur absoluto de la cultura pop, la saga calibra pasado y presente, tomando riesgos inusuales para un ejemplar retromaníaco. “¿Qué le pasaría a Metrópolis si Superman se va? ¿Qué le sucedería a Ciudad Gótica si Batman ya no existe? Esa fue la premisa del programa”, planteó su autor.

Paramount +

* Dexter: New Blood. 8 de noviembre. Serie

Cuenta regresiva para el retorno del ángel exterminador que asesinaba seres indeseables y coleccionaba su sangre. Han pasado ocho años desde que Dexter (Michael C. Hall) desapareció en medio de un finale desencantado. El contexto es otro (adiós Miami, bienvenidos a la friolenta Iron Lake) pero el protagonista y su código tendrán chance de redimirse en su novena temporada.

* The Major of Kingstown. 14 de noviembre. Serie.

Una ciudad cuya industria más importante es el encarcelamiento. Jeremy Renner dándole vida a un personaje “jodido”, en palabras del propio intérprete. El tono áspero que le imprime a sus ficciones Taylor Sheridan (Longmire). Tales son las tres patas sobre las que se asienta este drama centrado en una familia que maneja el negocio de la prisión.

HBO Max

* La línea invisible. 1° de noviembre. Miniserie.

Thriller político intenso y detallista sobre los comienzos de ETA. La serie busca dar cuenta de los acontecimientos que llevaron al primer asesinato de la organización separatista vasca en junio de 1968. Para ver en tándem con Patria (también disponible en la plataforma).

* Kamikaze. 14 de noviembre. Serie

Joven, rica y estrellada. Así es la protagonista de esta historia, Julie (Marie Reuther), quien queda muy sola y alterada tras perder a toda su familia en un accidente de avión. Euphoria, viajes por todo el globo y tonada danesa se encuentran en este relato iniciático turbulento. La serie está basada en la novela Muleum de Erlend Loe. Son ocho episodios de media hora.

Amazon Prime Video

* A Man Named Scottie. 5 de noviembre. Especial.



En el 2009 Scott Ramón Seguro Mescudi, más conocido como Kid Cudi, llamó muchísimo la atención por su disco Man on the Moon: The End of Day. Su debut mezclaba géneros, lidiaba con sonidos y presentaba una frescura inusual en el mundo del hip hop al mostrarse sensible. El documental explora la trayectoria del oriundo de Cleveland, al quien han definido como “el Kanye West bipolar”, es un mimado por la escena R&B y hace bailar cantándole a la depresión, la ansiedad y soledad.

* Burning. 24 de noviembre. Documental.

Inmediatamente después llegó la pandemia y se llevó todos los titulares, pero en enero del 2020 Australia estuvo literalmente bajo fuego. El trabajo de Eva Orner explora lo que sucedió contado desde la perspectiva de las víctimas de los incendios, activistas y científicos.

* Hanna (tercera temporada). 26 de noviembre. Serie.

Última temporada para la serie (basada en el epónimo film) sobre una adolescente, máquina mortal y carne de cañón de un programa de la CIA. Se destacan Esme Creed-Miles, Mireille Enos y las postales de varias geografías.

Apple TV +

* The Shrink Next Door. 5 de noviembre. Serie

La nueva comedia americana va al diván. Will Ferrell y Paul Rudd protagonizan esta serie basada en un podcast y creada por Georgia Pritchett (guionista de Veep y Succession). La comedia, inspirada en un caso real, explora el vínculo tóxico entre un psiquiatra y su paciente, incluyendo manipulaciones de poder y un humor retorcido.

* Finch. 5 de noviembre. Largometraje.

Tom Hanks, un perro, un robot y una catástrofe que ha destruido la capa de ozono. En ese entorno apocalíptico sucede esta ficción que según su director, Miguel Sapochnik, (multipremiado por Game of Thrones) es más drama familiar que una de ciencia ficción. “Lo sci-fi era casi una excusa para observar a un personaje que está aislado y que busca compañía”, le dijo el realizador a Página/12.

* Dickinson (tercera temporada). 5 de noviembre. Serie.

Temporada final para la entrega que recrea la vida de Emily Dickinson. Se centra en la época más productiva de la célebre poetisa decimonónica (interpretada por Haailee Steinfeld), justo en medio de la Guerra Civil estadounidense y una batalla igualmente salvaje que divide a su propia familia. Una de las claves de la propuesta, creada por Alena Smith, pasa por su desenfado. ¿Ejemplos? Dickinson dialoga con Sylvia Plath mientras que el rapero Wiz Khalifa interpreta a la muerte.

Disney +

* Hawkeye. 24 de noviembre. Serie.

Quinta serie marvelita que llega en este año tras WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y esa extrañeza animada llamda What If? Acá aparece otro viejo conocido como el arquero Clint Barton (Jeremy Renner) quien le pasa el fuego, el arco y las flechas a su protegida Kate Bishop (Hailee Steinfeld). “Primero, deben saber que su lugar en la cronología es en el presente, incluso en tiempos navideños y bajo la atmósfera acostumbrada en Nueva York. También tiene problemas de audición, algo que implementamos usando los cómics como referencia, lo cual es espectacular", adelantó el actor.





* Get Back. 25, 26 y 27 de noviembre. Serie documental.

Seis horas nunca vistas de The Beatles durante las grabaciones de Let It Be. El director Peter Jackson (Nunca llegarán a viejos, El señor de los anillos) ofrece una mirada distinta sobre lo que pasó entre los fab four durante la producción de ese trabajo. El neocelandés tuvo acceso al material inédito para dar con un fresco muy íntimo donde hay fraternidad, peleas, un puñado de clásicos y un recital desde el techo de Apple.

Star+

* Summer of Soul. 5 de noviembre. Documental.

El proyecto, dirigido por Questlove de The Roots, indaga el Harlem Cultural Festival de 1969. Esa revolución musical que no fue televisada e incluyó a Stevie Wonder, B. B. King, Sly and the Family Stone, Gladys Knight y Nina Simone, entre otres. Registro histórico y revelador al ritmo de una pléyade de artistas afroamericanos, Panteras Negras y la lucha por los derechos civiles. Un detalle: originalmente se iba a llamar el Black Woodstock pero su máximo responsable se dio cuenta de que no todos iba a captar la ironía de ese título.

* Dopesick. 12 de noviembre. Miniserie.

¿Adicción a psicofármacos? ¿Laboratorios ladinos? ¿Michael Keaton como un héroe que remite a James Stewart? Todo eso se verá en la miniserie dirigida por el reconocido Barry Levinson (Mentiras que matan, Rain Man). La producción, inspirada en un libro de Beth Macy, explora el negocio de opioides legales en los Estados Unidos.

* Reservation Dogs. 24 de noviembre. Serie.

Proyecto de Taika Waititi (What We Do In The Shadows y Jojo Rabbit) y Sterlin Harjo. Tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes de una reserva de Oklahoma que comete delitos para escapar a California. Según sus responsables, será un mojón en la representación de la comunidad indígena por el trabajo delante y detrás de cámara. En tu cara, cara pálida.