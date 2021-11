El cortometraje Las sombras, de Paulo Pécora, será exhibido este jueves 4 y el próximo 11 de noviembre, en dos funciones especiales a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), donde será proyectado en su formato original de 16 milímetros, acompañado con música en vivo, interpretada por Hernán Hayet, en armonio, y Cecilia Simone, en gong, además de percusiones de alumnos del Instituto Vocacional de Arte “Manuel José de Labardén”. Ambas funciones serán completadas con la proyección de una selección de algunos cortometrajes de los franceses Louis y August Lumière, George Méliès y el francés naturalizado argentino Eugenio Py, que forman parte del acervo cultural de la Fundación Cineteca Vida, que aportó en forma desinteresada las copias originales en 16 milímetros de esas películas.

Las sombras es un film de terror onírico y experimental libremente inspirado en el cuento "Donde suben y bajan las mareas", de Lord Dunsany, y más particularmente en las atmósferas fantasmales de su versión gráfica, realizada por el dibujante Alberto Breccia e incluida en su libro Breccia Negro. Se trata de una historia de corte fantástico, protagonizada por una vidente (Susana Varela) con el poder de invocar espectros a través de rituales espiritistas, y a la que tres extrañas visitan en su casa escondida en medio de la selva para pedirle, con engaños, que las ayude a comunicarse con sus antepasados. Es una película de terror muda, filmada y montada en su formato original de 16 mm blanco y negro que, con el acompañamiento musical en vivo, evocará las primeras proyecciones de películas silentes de fines del siglo XIX y principios del XX.

Justamente la idea de Las sombras nació por el interés de Pécora por el cine mudo. "Me interesa mucho el lenguaje del cine primitivo, del primer cine, no solamente por la puesta en escena de ese tipo de películas sino que también me interesa porque al ser películas mudas, de alguna manera los directores tenían que buscar diferentes formas de expresión sin apelar a la palabra", dice Pécora. "O sea, tratar de explotar al máximo las posibilidades expresivas de la imagen. Y eso es algo que lo vengo investigando en todos mis cortometrajes y en mis películas. En todos los films que hice trabajé dándole mucha importancia y mucho valor a la expresividad de la imagen y no tanto a la palabra. De hecho, casi todas mis películas son mudas", completa el director.

Las sombras

Cineasta y periodista, Pécora escribió, dirigió y produjo los largometrajes El sueño del perro, Marea baja, Amasekenalo y Lo que tenemos, el mediometraje de terror Las amigas y más de cuarenta cortometrajes exhibidos y premiados en festivales locales e internacionales. Como periodista especializado en cine trabajó para diferentes diarios, revistas y agencias de noticias, además de escribir artículos y entrevistas para varios libros. También es autor del libro Super 8 Argentino Contemporáneo.

Las sombras concursó en la Competencia Argentina de Cortometrajes del 35to. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2020) y fue seleccionado para la Competencia Internacional Online del Festival de Oberhausen (Alemania, 2021), el Festival Internacional Lima Alterna (Perú, 2021), el Festival Amazonia del Plata (2021), el Festival de Cine del Agua (2021) y el Festival Internacional Cámara Lúcida (Ecuador, 2021).

En Las sombras, Pécora quiso agregar algunas cuestiones de puesta en escena vinculadas a ese tipo de "cine primitivo". Y lo define así: "Eso fue a nivel formal. Por otro lado, me interesaba mucho también adaptar libremente el cuento de Lord Dunsany, 'Donde suben y bajan las mareas', y especialmente su versión gráfica, la de Alberto Breccia, que está incluida en su libro Breccia Negro. Sobre todo me interesaba porque va en la línea de lo que vengo haciendo hace mucho tiempo que es tratar de generar relatos fantásticos, que tienen que ver con un clima, con un universo onírico. Traté de generar un clima de pesadilla y un universo que estaría dentro de la mente de los protagonistas, más que en la realidad. Entonces, se vinculaban dos pasiones: por un lado, mi interés de estudio por el cine primitivo y el cine mudo y, por otro lado, mi gusto por este tipo de historias y sobre todo por esta historia que me daba la posibilidad de contar una vez más un cuento de terror fantástico y onírico", explica el realizador.

Las sombras no contiene diálogos, pero combina el sonido ambiente con música. "El sonido es fundamental. Al ser una película muda, si bien el relato está narrado a través de las imágenes, era muy importante para generar clima, atmósferas, texturas sonoras, trabajar mucho la banda sonora. Y sobre todo la música", entiende Pécora, mientras define que la de Las sombras es una música que "no tiene que ver con algo armónico sino que más bien está relacionada con esta búsqueda de generar extrañeza, tensión, terror, de generar un pacto emocional", define el cineasta.

Pécora filmó con una cámara a cuerda, con lo cual, eso le daba también otra impronta al trabajo. "Me generaba un montón de limitaciones temporales, porque esa cámara tiene una cuerda de treinta segundos nada más. No podía filmar ningún tipo de toma que durara más de treinta segundos. Y esa limitación temporal también me ayudaba a pensar mejor cada uno de los planos que iba a filmar, a pensar también la puesta en escena y las actuaciones en función de esa limitación temporal. Todas esas características expresivas y técnicas que te da lo fotoquímico fue lo que me decidió a elegir en 16mm", comenta el cineasta. "Sobre todo porque este tipo de cámaras también tiene un montón de imperfecciones, en general, suciedades, pequeñas ralladuras y pequeñas veladuras que también me ayudaban a conducir a la película a otra época, a una época del cine primitivo, a un cine que todavía estaba balbuceando no solamente en el lenguaje cinematográfico sino también en lo técnico. Todas esas imperfecciones le daban esa pátina de tiempo que, en realidad, la película genera a partir de mi decisión de filmar en 16mm porque no es una película antigua. Quería generar una sensación de que Las sombras era una película encontrada, una película vieja filmada en 1899 o a principios de 1900 que estaba encontrada y se proyectaba", completa Pécora.

Acompañados por música en vivo, serán exhibidos junto al corto de Pécora La salida de los obreros de la fábrica, Llegada de un tren a la estación La Ciotat, Los herreros, El regador regado y Demolición de un muro, filmados en 1895 por los hermanos Louis y August Lumière. A ellos se suman Bailarinas (1897), El Brahmane y la mariposa (1900), Los enredos del diablo (1906), y El secreto del médico (1909), todos ellos del francés Georges Méliès, y Ascención del globo Huracán en Belgrano (1910), de Eugenio Py, fotógrafo y cineasta de origen francés naturalizado argentino, con producción de Casa Lepage, de Max Glucksmann. Todo un festival en 16 milímetros.