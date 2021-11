“Antes de mirar el mundo me puse a oírlo”, dijo alguna vez la tucumana Leda Valladares, que además de oírlo, lo documentó. Probablemente con algo de ese espíritu, en el gesto de rescatar y repensar el acervo popular, es que hoy se estrena la serie web “Por los caminos de la danza”.

La iniciativa, que puede verse online en el canal homónimo de YouTube, se inicia en Tilcara, en la provincia de Jujuy, con el carnavalito como protagonista. Cuenta, entre otros, con declaraciones de la salteña Micaela Chauque, ya que la vientista, además de compositora, es profesora nacional de danza.

El registro de los paisajes, las palabras y las coreografías, corre por cuenta de los bailarines Darío Pizarro y Gloria Villanueva, quienes explicaron que “La serie intenta mostrar cuál es la situación actual de las danzas a través del testimonio de distintos docentes, investigadoresy artistas del país. Nació justamente con ese interés, al viajar y ver cómo la sociedad se vincula actualmente con nuestras danzas y cómo se lleva a cabo su práctica”, relataron.

Villanueva con Carlos Melendes, grabando en Santa María, Catamarca.

Estructuralmente, el proyecto, está organizado en temporadas con 12 capítulos de 18 minutos cada uno. De la primera, diez de esos episodios se filmaron entre Salta, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Con predominancia norteña y frecuencia semanal, en cada entrega se aborda una danza específica.

Sobre el debut tilcareño, Darío Pizarro detalla: “Nuestro estreno se ubica en Jujuy por la riqueza cultural y las manifestaciones populares que aún se conservan allí. Justamente, el carnavalito lo hemos abordado en Tilcara en primera instancia, pero en otro capítulo, también dedicado a esta danza lo hacemos desde Salta, donde se hace un abordaje de la versión más antigua de esta danza y cómo en algunas localidades aún se encuentran esos rasgos”, apunta.

En esa misma línea -o más bien, por la misma senda-, las primeras entrevistas comenzaron en Salta, en febrero de 2016, en la Carpa “El Torito”, de Campo Quijano. Cinco años después, la semilla dio su fruto: “Hay determinados espacios en los que parece que el tiempo se detiene o no avanza tan rápido, justamente allí es uno de esos lugares. Lo que se veía allá por 2016, no ha cambiado mucho en los últimos años ya que hemos tenido la posibilidad de verlo. Creemos que lo que las imágenes muestran, son momentos con los que hoy por hoy, si sacamos las restricciones por la pandemia, mucha gente se sentiría identificada y hasta lo viviría de la misma forma que en la serie”, cometa el realizador.

Mariela Cazón (derecha) entrevistada en la Quebrada de las Señoritas, Uquía, Jujuy.

Además, Darío Pizarro, uno de los responsables de la serie, agregó: ”No podemos negar la gran importancia del NOA. En una época fue uno de los centros de irradiación cultural. Eso, claro, no le quita importancia a lo que ha sucedido en otras regiones y cómo se han ido gestando nuestras danzas”, subrayó y enumeró que “Hay otros registros en Buenos Aires, Río Negro y Córdoba. También hay muchos otros testimonios que, por la pandemia, no hemos podido realizar aún en Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Mendoza. Allí ya tenemos entrevistas pre acordadas”, adelantó.

Danza para todos

Esta especie de “podcast audiovisual” contiene entrevistas de gran valor y riqueza conceptual hilvanadas por las preguntas de Gloria Villanueva y apunta a toda la comunidad. Es decir, no está orientado o dirigido a un ámbito específico o solo a especialistas en el tema. “Mucho de lo que se narra es lo que se vive en las peñas, en las carpas, en las bailantas, en los escenarios de festivales, eventos o concursos. Justamente por eso mismo, es algo que nos atraviesa y no se limita solo a un ámbito en particular, se aborda la danza en un sentido más general”, recalcan los gestores de la serie.

En La Rioja, con Nicolás Vera.

Esa apertura, esa pluralidad que se sintetiza en que “cualquiera pueda bailar” y también observar a los que agitan pañuelos, se refuerza con la impronta federal del ciclo, que se corre del centralismo porteño, acaso una de las miopías más dañinas y persistentes en nuestro devenir como nación. Las nuevas formas de comunicarse, las posibilidades de la tecnología digital han presentado formas ampliadas de circulación, de consumo y de producción. “Es justo ahí donde nos ubicamos y aprovechamos esa posibilidad que hoy tenemos para poder acercar esta propuesta a la gente como intermediarios, ya que lo rico de este proyecto es sin dudas, lo que cada entrevistado nos ofrece desde su provincia”, aseguran.

De esta manera, como sostén del ciclo de realización independiente, la Secretaría de Cultura, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Academia Nacional del Folklore, el Instituto Superior en Arte y Comunicación "Prof. Alberto M. Crulcich", de La Rioja, o el Campeonato Nacional de Malambo Femenino de Córdoba, entre otros, auspician el proyecto.

Entonces, los hacedores de este espacio, amplifican distintas voces a nivel nacional para “poner a disposición de la sociedad y de todos los interesados en la temática, el contenido de forma libre, gratuita, para un fácil acceso a una propuesta que refleje el momento actual y los nuevos interrogantes que van surgiendo en torno de nuestras danzas y sus manifestaciones”, subrayan.

Alguna vez Leda Valladares declaró: “Antes de mirar el mundo me puse a oírlo”. Entonces, siguiendo sus palabras, “Por los caminos de la danza” nace para mirar, escuchar y bailar en el mundo, y más: ese inmenso microcosmos que es la Argentina.