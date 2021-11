La señal C5N no participará de los premios Martín Fierro a la TV por cable 2019-2020, pese a contar con siete nominaciones. Así lo confirmaron a Página/12 fuentes cercanas al canal de noticias. “En realidad, no nos bajamos porque nunca nos subimos: ya les habíamos anticipado a los miembros de APTRA nuestro disgusto con la entidad por el trato que recibimos en las últimas entregas de premios. De hecho, nunca postulamos ni programas ni conductores ni periodistas como se suele hacer todos los años”, le comentó a este diario un ejecutivo del canal que prefirió mantenerse en off.

La decisión de no participar de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro, que se realizará el martes próximo, es de carácter institucional: es el canal el que no concurrirá a la gala que tendría lugar en el Luna Park. Las autoridades le darán via libre a los nominados pertenecientes a su staff de profesionales a ir al evento si salí lo desean. “No le vamos a prohibir a nadie que vaya a la entrega”, aclararon.

Líder entre las señales de noticias durante los años que premiará APTRA, C5N fue nominado a siete estatuillas, ubicándose muy lejos de TN (18 candidaturas), A24 (15), Crónica HD (14) e igualando la línea de La Nación+, que también aspira a siete estatuillas. “Haber roto la hegemonía en las señales de noticias nunca se vio reflejado en los premios”, argumentan en el canal.

Nominaciones "unilaterales" de APTRA

Ese “destrato” fue la razón que llevo a las autoridades de C5N a no presentar ninguna postulación ni de programas ni de periodistas a esta entrega de premios, además de hacerle llegar a distintos miembros de la junta directiva de APTRA su disconformidad con el armado de ternas. Sin embargo, la entidad nominó “unilateralmente” al canal como mejor servicio informativo, a Sobredosis de TV en “interés general”, a Minuto uno en “periodístico”, a Argentina en vivo en “noticiero”, a Gustavo Sylvestre en “labor periodística masculina“, a Irina Hauser en labor periodística femenina y a Juan Amorín en “revelación”.

Más allá de la libertad de acción que tienen los periodistas y conductores nominados de C5N para ir a la fiesta, aún no se sabe qué decisión tomará la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina con los ternados de la señal, aunque se sospecha que los mantendrá vigentes.

Otros que se bajaron de los premios Martín Fierro

La postura de no participar de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de parte de C5N no es la primera vez que se da en la historia de los polémicos premios. En 2015, la productora de Sebastián Ortega y Pablo Culell, Underground, se bajó del evento disgustado con la “falta absoluta de criterio” en el armado de las ternas. En aquel entonces, la productora envió un comunicado en el que manifestó su sorpresa ante la falta de reconocimiento a alguna de sus figuras, como Luis Machín y Verónica Llinás, ambos actores de Viudas e hijos del rock and roll.

La ceremonia de entrega de los Martín Fierro a lo mejor del cable 2019-2020 se realizará el martes en el Luna Park. Con la conducción de Carolina “pampita” Ardohain y el “Pollo” Alvarez, la transmisión en directo se verá por la pantalla de Crónica HD.