#Festivalipsis “Mujeres creadoras” es la consigna del Festival Callejón, que reúne propuestas femeninas de danza, teatro y música, con participación de Natacha Visconti, Nadia Sandrone, Lucía Daniela Díaz y Ana Schimelman, entre otras (4, 5 y 6/11, Espacio Callejón). Y si te van los monólogos, sale tercera edición del Festival Monoblock, con obras de Paula Cancela, Lisandro Outeda, María Gabriela Majarú y José Guerrero y talleres gratuitos sobre actuación, producción, dramaturgia o entrenamiento actoral (8 al 14/11, Abasto Social Club).



#CualquieraPuedeGooglear Clic en concurso: el Festival de Danza de Tecnópolis seleccionará 12 proyectos de danza virtuales o presenciales para una co-producción con el Ministerio de Cultura, que otorgará hasta 200 mil pesos; inscripción hasta el 8/11. Clic en pantalla: debutan la serie, Arcane, spin-off animado del ícono gamer League of Legends, desde el 6/11 en Netflix y Twitch; y también la película The Many Saints of Newark, precuela del tanque mafioso Los Soprano; el 5/11 en HBO Max. Clic en un cumple: la UBA celebrará sus 200 años con el festi gratuito UBA200 en Concierto, que el 4/12 en la Facultad de Derecho reunirá a Fito Páez, Vicentico, Cazzu, Natalie Pérez, Femigangsta, Lisandro Aristimuño, María Becerra, Juan Ingaramo y Conociendo Rusia, entre otrxs.

#HayTablas Arden las masculinidades y las deconstrucciones: sale díptico conceptual-performático con las obras Chicos feos (domingos a las 20, La Sodería) y Chicos lindos (viernes a las 20, La Sodería), de Gabriel Gavila; mientras que la educación sentimental de los varones anima el mix de teatro y danza contemporánea Carne argentina: preludio para un cyborg de las pampas, que dirige Patricio Suárez (4/11 a las 21, Galpón de Guevara).



#DeCatálogo El proyecto cordobés Lautremont soltó su séptima producción en estudio, Laberinto, EP de cuatro canciones con incorporación de baterista estable, Lucas Ramírez. También hay lanzamientos de Iván Salo (su tercer álbum, Decantado, con género canción picanteado desde el reggae, el pop, la bossa o el jazz), de la performer marplatense La Negra Buggiani (Del barrio a la tarima, su EP debut, con cinco canciones y feats de Tinx y Clarita Rossi), del trío Ignacio La Conga (su primer EP, Donde se quiebran las hachas, de mestizaje entre electrónica y sonidos folklóricos sudamericanos) y del exDecosmos, Joaquino (A cora abierto, su debut solista, con clima introspectivo y trapero).