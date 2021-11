Dos personas murieron y una resultó herida durante un concierto que se llevó a cabo este martes en Suecia para homenajear al grupo musical ABBA, que lanzó un álbum el viernes por primera vez casi 40 años después de su disolución. Por lo ocurrido, la banda decidió este miércoles suspender por 24 horas la promoción de su nuevo disco.

Según informó un vocero de la policía local, unas 1.000 personas se habían reunido en Uppsala Konsert y Kongress, en la ciudad de Uppsala, a unos 70 kilómetros al norte de Estocolmo, para el concierto "Thank you for the music", un espectáculo de homenaje a las obras de Björn Ulvaeus y Benny Andersson, dos miembros de ABBA.

Poco antes de que comenzara el evento, un hombre de unos 80 años se cayó del séptimo piso de la sala sobre dos personas, un hombre y una mujer de 60 años, que se encontraban en el vestíbulo abierto de la planta baja.

La mujer, precisaron las fuentes, resultó herida y fue trasladada a un hospital, mientras que los hombres no pudieron sobrevivir al impacto.

Tras notificarse del hecho, ABBA anunció la suspensión temporal de la promoción de su nuevo álbum. "Debido al trágico evento en un concierto de homenaje en Suecia ayer (martes) por la noche, decidimos posponer hasta mañana la publicación del vídeo de nuestro futuro concierto", publicó en las redes sociales.

El álbum anunciado a principios de septiembre no es la única novedad que prepara la banda: según anticiparon algunos medios, ABBA está construyendo en Londres una sala para realizar a partir de mayo de 2022 un espectáculo que incluye "avatares" digitalizados de los cuatro miembros de la banda.

Por el momento, la forma que tomarán estos "ABBAtars", que representarán a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad con sus rostros en 1979 y que fueron diseñados por una compañía de efectos especiales que trabajó para las películas de Star Wars, sigue siendo misteriosa, pero el grupo asegura que no serán simples hologramas.