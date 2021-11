El cierre de campaña del Frente de Todos finalmente será el jueves 11 de noviembre, justo antes de que comience la veda electoral, y no este sábado como estaba previsto. El lugar elegido es el Parque Néstor Kirchner, en el municipio bonaerense de Merlo, el mismo sitio en el que el 25 de mayo de 2019 se presentó ante la sociedad la fórmula Fernández Fernández. La idea de hacerlo allí y no en Lanús, como planearon en un principio los organizadores, fue de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien consideró que sería importante volver al lugar donde nació el espacio para "renovar la mística". Aún no se sabe si para esa fecha ella estará en condiciones, luego de su operación, de poder participar del evento junto al presidente, Alberto Fernández, pero es la idea. Desde el oficialismo estiman que participarán unas 20 mil personas entre militantes, gobernadores, sindicalistas, intendentes y movimientos sociales y aseguran que estarán los líderes de todo el espacio.

Los motivos para cambiar el día del acto fueron varios. Según comentan en Casa Rosada, el principal fue darle más tiempo a la vicepresidenta luego de su operación para que pueda recuperarse y estar presente. Desde el entorno de CFK puntualizan que no tienen en claro cuántos días tardará el posoperatorio --podrían ser entre tres y cinco-- y que aún no pueden confirmar su presencia. Por otro lado, en Balcarce 50 agregan que otro de los motivos fue darle más tiempo al Presidente para sumar microacciones en el conurbano. Un tercer aspecto fue que, si el acto se hacía este sábado, iba a quedar muy lejos de los comicios, mientras que el cierre de campaña de la oposición, fijado para ese mismo jueves, iba a ser el último. Juntos por el Cambio se iba a quedar con el mensaje final y desde el FdT quisieron evitarlo. "Será una gran oportunidad para contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina: los que decimos sí a la recuperación económica y los que dicen no y ponen palos en la rueda", afirman desde el Gobierno.

Otro de los condicionantes fue que este sábado será la marcha del orgullo LGTBIQ+ y muchas personas iban a querer asistir a los dos eventos. El acto del 11 sí coincidirá con la elección de la nueva conducción de la CGT. Desde el oficialismo también evalúan si habrá o no otros actos de cierre de campaña a nivel provincial. "Se iba a hacer un cierre en PBA y otro en CABA, pero casi seguro que eso no ocurrirá", anticipan en Balcarce 50.

Los últimos días antes de los comicios vienen siendo frenéticos para los ministros, gobernadores, intendentes y candidatos del FdT. El mandato luego de la derrota de septiembre fue recorrer las provincias y municipios, "casa por casa", para buscar a los que no votaron en las PASO. El objetivo es recuperar la presencia en el territorio que, admiten, habían descuidado por completo antes de las elecciones primarias.

En Casa Rosada estiman que se puede mejorar la performance, pero saben que dar vuelta el resultado es casi imposible. Las perspectivas están puestas en pasar el trago amargo y, después del 14, encarar con nuevos aires los 25 meses de gestión que le quedarán al gobierno. En esa línea, este jueves el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias de la JGM, Fernando Chino Navarro, encabezaron un encuentro en el CCK con todos los referentes de los partidos políticos que componen la coalición.

Además de evaluar los pasos a seguir en el último tramo de la campaña, conversaron sobre la necesidad de afianzar, post elecciones, un "entramado" en el que tengan más participación y decisión los gobernadores, sindicatos y las organizaciones sociales. Si bien desde algunos sectores del FdT no descartan que pueda haber cambios de gabinete, habrá que esperar los resultados del 14. Desde el Gobierno mostraron optimismo luego de ver los resultados de diversas encuestas que hablan de un posible "empate técnico" en PBA. Consideran que, a diferencia de las PASO, hay una lectura más acertada de lo que sucederá y por eso opinan que después del domingo "no volverá a haber una crisis política o un cimbronazo".