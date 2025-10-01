La agenda en el fútbol se renueva cada semana y cuenta con partidos todos los días, sin importar torneo ni continente. En Europa, más allá del campeonato, los argentinos son protagonistas. Capitanes y goleadores, los campeones del mundo son titulares indiscutidos en sus clubes. Puntualmente, Julián Álvarez tuvo una semana que confirmó su figura goleadora.

Siete días en la vida de la Araña

El miércoles 24 de septiembre Atlético Madrid recibió a Rayo Vallecano por La Liga. Los dirigidos por el “Cholo” Simeone ganaron 3 a 2, en un partido que dieron vuelta en 8 minutos con una ráfaga de goles del jugador argentino.

El triunfo fue con los tres goles del cordobés. Hat Trick para Julián y se llevó la pelota a la casa.

Fue la primera vez que marcó tres goles en un mismo encuentro, desde su llegada a Europa. Es la sexta vez que lo consigue en su carrera, con el historial que acumuló en River.

Siguiendo con su agenda, el sábado 27 de septiembre Atlético Madrid jugó, de local, el clásico contra Real Madrid.

Fue goleada histórica 5 a 2, con dos tantos de Julián Álvarez. Con 6 en lo que va de La Liga, ya se ubica 2do en la tabla de goleadores, solo por detrás de Kylian Mbappé, que acumula 8.

La semana se cerró ayer, en una nueva jornada de Champions. Fue 5 a 1 de local, contra el Eintracht Frankfurt. Y el ex River volvió a hacerse presente con un gol de penal.

No solo sus goles, sus asistencias también fueron definitorias para la catarata de triunfos del Colchonero.

El próximo partido del Atlético Madrid será la visita del domingo al Osasuna. Mientras que por Champions volverá a jugar el 21 de octubre, en Londres, contra el Arsenal.

¿Una araña en Barcelona?

El rumor de su salida del Atlético Madrid se reavivó luego de un -supuesto- enojo después de un cambio.

Julián dejó el campo de juego y la cámara lo siguió. Y los programas se llenaron de análisis con lectura de labios.

Según los "especialistas", habría dicho "siempre a mí". Haciendo referencia a que "siempre" es protagonista de una de las modificaciones durante los partidos.

Sin embargo, el propio jugador se encargó de aclarar la situación y aseguró: "Las palabras de la lectura de labios que me hicieron no fueron las correctas. No tuvo nada que ver con lo que había dicho. Dije una mala palabra porque estaba enojado conmigo, esa es la verdad. Está todo bien".

Diego Simeone también despejó dudas y destacó la calidad del delantero: "Es un jugador extraordinario. Es nuestro mejor futbolista. Lo necesitamos en su mejor versión. Tenemos que ayudarlo para que esté contento y que lo tengamos mucho tiempo en el Atlético”.

Los rumores de su arribo al Barcelona se disiparon, en un interés que se remonta desde la época de River. En este caso, el posible traspaso, apunta a ser el reemplazo de Robert Lewandowski, cuyo contrato termina al cierre de la temporada.