La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió sancionar con un mes de suspensión al delantero Juan Miritello, integrante del plantel de Defensa y Justicia.

El fallo se dio tras confirmarse un resultado analítico adverso en la muestra tomada el 14 de mayo de 2025, en el encuentro frente a Universidad Católica, por la Copa Sudamericana.

Según el fallo emitido el 16 de octubre de 2025, el organismo declaró al delantero culpable de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje de la Conmebol. La suspensión impuesta comenzó a regir desde el 30 de septiembre, fecha en la que el futbolista había sido apartado de manera provisional.

La decisión puede ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) dentro de los 21 días corridos posteriores a la notificación oficial, siguiendo los procedimientos establecidos por dicho tribunal. Desde el club de Florencio Varela aún no se pronunciaron públicamente sobre la resolución.

Antecedentes

Cabe recordar que en 2023, Miritello fue "encontrado culpable de la infracción a los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje de Conmebol", luego de una muestra tomada el 11 de julio, y fue suspendido por tres meses.

Los artículos mencionados refieren a "presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un jugador" y "uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos".