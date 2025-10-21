El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que trabaja por la patria y para "sacar el país adelante", al ser cuestionado por la recompra de deuda soberana y por sus antecedentes como empleado de bancos y financieras internacionales.

Durante un cruce en redes sociales, el titular de Hacienda defendió su rol en la gestión y las políticas económicas que encabeza, luego de que la Secretaría de Finanzas anunciara el inicio de negociaciones sobre una operación de recompra de deuda soberana. Los ahorros generados "serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”, afirmó Pablo Quirno en su cuenta de X.

Enseguida, la actual directora del Banco Ciudad y exdirectora del Banco Nación, Delfina Rossi publicó: “1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con ‘asistencia’ del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?”.

Por detrás, Caputo respondió: “Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la Patria”.