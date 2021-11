El Gobierno porteño denunció por discriminación a una joven que hizo comentarios racistas a una policía de la Ciudad durante un incidente registrado el jueves a la madrugada en Colegiales. "Situaciones como esta no pueden ser toleradas", señaló en un comunicado el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que radicó una denuncia por posible transgresión del artículo 70 del Código Contravencional local de la Ley N° 23.592.

Los agentes de la Policía porteña habían llegado al lugar luego de que un taxista alertara que a bordo de su auto estaba ocurriendo una discusión de pareja que temía que derivara en un episodio de violencia de género. En un video registrado por una persona que estaba allí, se ve a la joven en actitud agresiva, y se escucha que le grita a una mujer policía, que intentaba calmarla, "no me toques, no me gustan las negras, me ponen mal".

D'Alessandro formalizó la denuncia ante el titular a cargo de la oficina central receptora de denuncias del Ministerio Público Fiscal local.

"Confío en que la Justicia actúe para que hechos discriminatorios como estos no se repitan ya que como sociedad no podemos tolerar ningún acto discriminatorio contra un miembro de una fuerza de seguridad en pleno ejercicio de sus funciones, que implique un trato inhumano y degradante como el que aquí se advierte", señaló el ministro porteño en su comunicado.



La presentación advierte sobre la posible violación de la ley porteña que refiere que "quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con dos a diez días de trabajo de utilidad pública o 400 a 2.000 mil pesos de multa".