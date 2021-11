El diputado por Mendoza y presidente nacional del radicalismo consideró esta noche que el gobierno del Frente de Todos no va a alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario, porque "Cristina no lo va a permitir", en referencia a la vicepresidenta.

En una entrevista con el programa Identidades, en canal IP, el mendocino sostuvo que "nosotros estamos propensos a un acuerdo porque creemos que cuanto antes se oriente al país y queremos gobernar. No queremos tener la bomba de tiempo a punto de explotar en el propio gobierno, no nos hace ninguna gracia. Cuanto antes arranquemos, mucho mejor, pero lo veo difícil", opinó.

También consideró que para el 2023, Mauricio Macri no está entre las opciones de la coalición de Juntos por el Cambio.

Un radical para presidente en 2023.

"Creo que sí, que debiéramos. Es prematuro hablar de nombres, pero sí creo que siempre en el marco de Juntos por el Cambio, siempre en unidad en esta coalición de oposición. Creo que nosotros debemos competir al interior en el 2023. Las elecciones del 12 de septiembre del 2021, el radicalismo compitió y surgieron cosas interesantes, nuevos liderazgos, una renovación dirigencial, nuevos referentes", sostuvo el diputado mendocino.

Y agregó: "En general, le fue bastante bien al radicalismo. Dentro del PRO, también llegaron unas fuerzas bastante equilibradas entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. Quedó un nivel de equilibrio. No hay nadie que pueda decir yo soy el que mando".

Las PASO

"Los fenómenos electorales no los explica una sola causa. En primer lugar, fue un voto castigo al gobierno. No manejó bien la pandemia, en particular la vacunación, , que podría haber sido mucho más acelerada, mucho más amplia y mucho más eficaz y eficiente si se hubiese arrancado a partir de febrero del año. Tampoco hay un buen manejo de la economía y no se ven resultados. Ahí se consolidó el voto castigo", sostuvo.

"El dato es que el Frente de Todo cayó mucho y que se repartió en terceras fuerzas y Juntos por el Cambio retuvo lo alcanzado por las elecciones de 2019. Y también votó menos gente. El dato más duro lo tendremos ahora.".

"En las elecciones legislativas hay una tercera fuerza que canaliza un voto bronca o descontento, hastío, hartazgo. En las legislativas hay un voto más suelto, y ahí aparece ese voto bronca y demás, que yo no lo clasificaría siempre como ideológico".

Cómo gobernaría si ganara en 2023.

Cornejo sostuvo que son necesarios reformas para crecer, con cambios impositivos. El 90 por ciento lo recaudan 4 impuestos, bienes personales, IVA por supuesto el principal ganancias y los auto en general los aranceles externos. Con lo cual, no debería ser tan difícil ese tipo de reformas que generen que sean pro inversión y pro trabajo, facilidad para invertir, facilidad para tomar trabajo para ahora".

Pero advirtió que "una sola medida o una serie de medidas en un año determinado dan resultados en 10 años seguidos. Eso es ingenuidad absoluta, como era ingenuidad pensar, como creía Macri, que por el solo hecho que llegar a él iban a llevar las inversiones, porque él era empresario y él sabía. Eso no existe",

"Los que tienen que invertir son los argentinos que tienen plata. Una parte de los argentinos que tienen plata en el exterior o la tienen en negro en el país. Esa es la inversión que nos sostiene en el tiempo. El resto son inversiones financieros, gente que viene a prestar plata a los bancos e intervienen los bancos, presta dinero y se retira cuando ve que las cosas no funciona", definió.

Convocatoria de Sergio Massa

"¿Cuáles son las reformas de Massa y de Cristina (Fernández)? ¿Cuál es el acuerdo con el Fondo? Para convocar un acuerdo tiene que ponerse de acuerdo ellos para convocar a la oposición. Te pongo como ejemplo la modernización laboral. ¿Qué piensa Cristina?", preguntó el presidente nacional del radicalismo.

Deuda con el FMI

"Yo creo que con Cristina en el medio, no se puede hacer ningún acuerdo. No van a tener un acuerdo con el Fondo. No van a tener un acuerdo con el Fondo porque Cristina se los va a prohibir. Van a privilegiar el relato de echarle la culpa a otros, a la oposición y demás, en vez de hacer lo que todo el mundo sabe que tienen que hacer, que es un acuerdo", sostuvo.

"Lo que hay que hacer es que el país crezca, una vez que el país crezca, la deuda no es ningún tema porque se pagan intereses. Pero, no quieren conversar de eso, de lo que quieren conversar es como echarle la culpa a otro que tomó deuda, y eso no contribuye a la salida que necesitamos", afirmó.

"Cuando crezcamos desaparece la discusión del endeudamiento y cómo se crece, con un programa de mediano y largo plazo que tenga cambios institucionales, cambios monetarios, cambios fiscales, impositivos, relación entre provincia y nación, que incentiven la inversión y no incentiven el gasto", sostuvo

Presidencia de la Cámara de Diputados.

Sobre la propuesta de que la presidencia de la Cámara sea de la oposición después del 14 de noviembre, dijo: "Creo que es inoportuna la discusión y falaces los argumentos de uno y de otro lado. Creería que es mucho más importante la agenda que quiere tener el Poder Ejecutivo en el Parlamento que quien lo presida. Y si es así, es probable que sea conveniente que la Presidencia la tenga el partido que está en el Gobierno", confirmó.

Mauricio Macri ante la Justicia

"El juez es un juez medio trucho, que ha hecho cosas que no han permitido en un corto plazo el esclarecimiento. La causa es de espionaje a los familiares del ARA San Juan. No hay una manifestación de que se le hayan pinchado los teléfonos y que esté involucrado exactamente Macri. No hay ninguna, ninguna prueba" defendió.

"Se trata de involucrar en el medio del proceso electoral a Macri todo el tiempo. Ese recurso ya está caducado", consideró.

Cuarentena

"Yo en mayo del 2020, dije cosas que la mayoría no quería decir. La Argentina no estaba preparada para una cuarentena como la que he vivido, porque no tenía ahorro interno, no tenía ahorro público, no tenía ahorro privado, no tenía financiamiento y no tenía moneda. No podía darse el lujo de cuarentena del tipo de este de países europeos desarrollados. Y cuando yo decía eso, la mayoría de los dirigentes políticos de la oposición ni hablaban porque el presidente medía 70, 80 puntos de imagen positiva", aseguró.

"Mi experiencia de gobernar Mendoza fue hablar claro y me fue bien. Y yo no soy empático. Tengo que tratar a los ciudadanos como adultos. No solo con consignas elaboradas en agencias de publicidad. Prefiero menos títulos y más contenido", concluyó.