El tenista Novak Djokovic superó este domingo por 4-6, 6-3 y 6-3 al ruso y número 2 del mundo, Daniil Medvedev, y se adjudicó el Abierto de París, su quinto título en la temporada. Además, obtuvo su sexta corona en el Masters 1000 de París y superó a Nadal como máximo ganador en este tipo de torneos (ambos compartían la marca con 36 cada uno).

El partido comenzó con el pie izquierdo para el serbio, que arrancó incómodo y cometiendo una gran cantidad de errores no forzados, mientras que su rival le aguantaba el ritmo y prácticamente no erraba pelotas. De esta manera, forzó a Djokovic a cometer una docena de errores no forzados en el primer set, que terminó 6-4 para Medvedev.

En la segunda manga se vio a Djokovic con otra actitud. Comenzó a intentar sorprender a su rival utilizando mucho el recurso del saque y volea, mientras que se puso más firme desde el fondo. De esta manera, consiguió una rápida ventaja para colocarse 4- 1. Dicho quiebre le bastó para llevarse el segundo parcial por 6-3 y mandar el partido al set definitivo.

La última manga comenzó muy pareja y con ambos jugadores demostrando por qué son los dos mejores del mundo. Se mantuvieron igualados en el marcador hasta el 2 iguales, pero en el quinto juego Djokovic consiguió el tan ansiado quiebre y luego volvería a quebrar para colocarse 5-2 y con el saque para cerrar el partido.

Allí fue cuando Medvedev tuvo una leve reacción que le permitió quebrar y colocarse 5-3 abajo, pero después el número 1 del mundo tuvo un impecable game de devolución y cerró el partido con una derecha paralela inalcanzable para el ruso, quien fue su verdugo en la final del US Open.

Finalmente fue triunfo para Djokovic por 4-6, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 15 minutos de juego. Tal vez el dato que explica la remontada del serbio fue la cantidad de veces que subió a la red: fueron 36 en total, mientras que ganó 27 de aquellos puntos (el 75%).

La temporada ATP está llegando a su fin en este 2021 y solo queda el ATP de Estocolmo, que se disputará la semana que viene, y luego el Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

En esta ocasión, los clasificados al torneo de fin de año que se jugará por primera vez en Turín, Italia, son: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz y Casper Ruud.

Por otra parte, también se llevará a cabo el Next Gen ATP Finals en Milán (del 9 al 13 de noviembre), que contará con la presencia de los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez.

Un nuevo récord para Djokovic

Este sábado, Djokovic superó en un parejísimo partido al polaco Hubert Hurkacz, lo que le permitió terminar la temporada como número 1 del mundo y convertirse en el primero de la historia que lo hace en 7 ocasiones (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021). En dicho rubro se encontraba igualado en 6 con el estadounidense Pete Sampras.

Este año también había sido el primer tenista masculino en ganar dos veces cada Grand Slam y también superó a Roger Federer en semanas en la cima del ránking. Ahora también es el máximo ganador de Masters 1000, ya que con el de hoy superó los 36 de Rafael Nadal.