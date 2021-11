Antes del inicio del debate oral que juzgará al femicida Fabián Tablado por violar dos restricciones perimetrales que le había impuesto la Justicia, el padre de Carolina Aló, la adolescente asesinada por el imputado de 113 puñaladas hace 13 años, pidió que no quede en libertad.

“Asesinos como Fabián Tablado realmente no tendrían que estar en libertad”, dijo Egardo Aló en una entrevista televisiva, a poco de que comenzara el nuevo juicio, y aseguró que "el Código Penal debe ser reformado".

“Estamos dándole la posibilidad de salir cuando estos chacales, asesinos y femicidas realmente tendrían que tener una perpetua”, dijo el padre de la víctima. “Nos mataron también a nosotros. La Justicia tendría que darse cuenta que no solamente se llevan una víctima, se llevan la vida de una familia. Nosotros quedamos anclados en ese 27 de mayo de 1996 donde nos enteramos que nuestra hija, que había salido a estudiar, estaba muerta con 113 puñaladas”, agregó.

El nuevo juicio

Tablado llegó a juicio acusado de violar dos perimetrales que le había impuesto la justicia una vez que recuperó la libertad, tras cumplir la condena por el femicidio de Aló.

“No solamente violó el lugar donde yo trabajaba donde había una orden judicial de no acercarse a 500 metros este o no esté yo, sino que también tenía 500 metros para no acercarse a sus hijas y salió con las dos”, explicó el padre de Carolina Aló.



“La Justicia tiene que entender que las perimetrales no sirven, porque el femicida y el psicópata no entiende, es algo intangible, que es invisible para ellos”, y reiteró que “lo que tiene que haber es prisión, que no puedan salir”.





Una libertad breve

Tablado recuperó la libertad en febrero de 2020 tras cumplir sus condenas y volvió a ser detenido hace diez meses por violar las restricciones perimetrales que tenía con el padre de la víctima y con sus hijas mellizas.

El juicio, que por los recaudos por el coronavirus se realizará con las partes de manera remota y electrónica, comenzó a las 9 ante el juez Correccional 6 de San Isidro, Hernán Sergio Archelli y se desarrollará en esta única jornada.



Edgardo Aló participa del debate desde la sede de la fiscalía de General Pacheco, ubicada en Tigre, junto al fiscal de juicio Diego Callegari.

Tablado también participará del juicio de manera electrónica, desde la Unidad 46 de San Martín donde se encuentra detenido y su defensor será el abogado particular Flavio Ojeda Carrasco.



El defensor había planteado la posibilidad de acordar un juicio abreviado pero el fiscal Callegari, se opuso y solicitó que el debate se realice sí o sí de manera oral.



En esta causa, Tablado enfrenta una imputación por "desobediencia reiterada" (dos hechos), delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé una pena de 15 días a un año de prisión como máximo.



El imputado lleva casi 11 meses preso por esta causa, ya que se lo detuvo el 16 de diciembre del año pasado, por lo que si es condenado al año de pena máxima, recuperará la libertad en poco más de un mes.



En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de Rincón de Milberg que instruyó la causa, Sebastián Fitipaldi, dio por acreditado que "el día 19 de octubre del 2020 entre las 15.20 y las 17 aproximadamente, el aquí imputado se desplazó caminando por el puente Sacriste, ubicado en Av. Libertador San Martín cruzando la calle Lavalle de la localidad y partido de Tigre".



Tablado quedó registrado por las cámaras de Tigre caminando junto a sus hijas mellizas por ese puente, con barbijo, lentes oscuros, bermuda y una remera azul.