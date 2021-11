El exministro de Defensa Oscar Aguad y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis deberán presentarse este miércoles ante el juez federal Martín Bava para declarar como testigos en la causa en la que Mauricio Macri está imputado por haber presuntamente ordenado el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

Macri pidió que declaren Aguad y de Andreis, así como el exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre, el exsubjefe Alejandro Guglielmi y el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati. Además, reclamó como testigos al diputado Cristian Ritondo y a la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Yofre y Cecati declararán el jueves.

Aguad intentó sin éxito evitarse el viaje hasta Dolores. Pidió declarar por Zoom porque dijo que no había vuelos desde Córdoba hasta fin de año. El juez lo rechazó por el carácter reservado que tiene la información de la causa, el mismo que invocó Macri el pasado 28 de octubre cuando no declaró porque no había sido relevado de respetarlo. El presidente Alberto Fernández ya autorizó a todos los testigos para que declaren ante Bava, que debe resolver si procesa a Macri por la vigilancia ilegal sobre los familiares.