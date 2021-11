Las consecuencias políticas de la confesión de Mauricio Macri sobre el destino de la deuda millonaria que tomó con el FMI llegaron al Congreso. Luego de que el ex presidente blanqueara en una entrevista que los 44 mil millones de dólares habían sido utilizados "para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país", la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa decidió que convocará una reunión tras las elecciones con el objetivo de avanzar en la investigación del proceso de endeudamiento durante el gobierno macrista y para conocer a dónde se destinó concretamente el dinero. Si bien aún no fue convocada formalmente, el oficialismo considera que las declaraciones de Macri han venido a confirmar lo que vienen denunciando hace tiempo --que el préstamo del Fondo sirvió para financiar la fuga de capitales-- y que llegó el momento de acelerar el debate sobre el destino de la deuda en el marco de la comisión.

"Sus declaraciones deberían tener consecuencias. Está convocada para la semana que viene, después de las elecciones, la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa y me parece que va a ser un tema central", anunció el diputado José Luis Gioja, quien aseguró que Macri había endeudado al país "para favorecer a un grupito de intereses de afuera para que no se vayan".



Hace casi dos años que la Comisión Bicameral de Deuda Externa --que integra Gioja y es presidida por el senador José Mayans-- investiga las condiciones del endeudamiento externo durante el gobierno de Cambiemos, aunque en los últimos meses no ha tenido mucha actividad, al igual que gran parte del Congreso, debido a la campaña electoral. Las declaraciones de Macri en la CNN, sin embargo, reabrieron el debate y la comisión se prepara para llamar a una nueva reunión. Según pudo saber este diario, aún no se ha hecho la convocatoria formal debido a que se desconoce cómo estarán los ánimos tras las elecciones, pero la expectativa del oficialismo es hacerlo lo antes posible.

Tras la confesión de Macri de que "la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo", les legisladores del FdT que integran la Comisión Bicameral publicaron un comunicado que sostenía, entre otras cosas, que las declaraciones del ex presidente confirmaban dos cosas: que "la decisión de privilegiar a los acreedores privados en dólares cuando en el país ya no había ese dinero no fue un error sino una elección" y que el FMI era corresponsable junto al gobierno macrista del préstamo, ya que había ido contra el mismo estatuto de la entidad con el único objetivo de "satisfacer las necesidades electorales del gobierno de Macri, políticamente afín al expresidente Donald Trump". "Estas declaraciones resultan relevantes porque aclaran lo sucedido en años recientes con el endeudamiento externo en nuestro país, pese a los intentos de ocultarlo que hemos presenciado en esta Comisión Bicameral por parte de integrantes de Juntos por el Cambio", explicaban les legisladores del FdT.

El plan, ahora, es avanzar con la pesquisa desde la misma comisión. "Tenemos que activar el proceso de investigación, hay que citar a Macri y a sus funcionarios a dar explicaciones. Tenemos que poder mostrar cómo fue el proceso de endeudamiento, cuáles son los nombres de los que se fugaron la plata, y publicar toda esa información en un documento público para que todo el pueblo argentino pueda saber que pasó", explicó a este diario Itai Hagman, diputado que integra la comisión. "Después vemos si se puede o no judicializar --agregó--, lo que importa es saber qué pasó y legislar para que en el futuro, si llegara a volver un gobierno como el de Macri, esto no pueda volver a pasar". La clave de la bicameral, y en esto insisten varios legisladores del oficialismo, no es tanto impulsar una investigación penal --que ya avanza por separado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti--, sino saber a dónde fue a parar concretamente el préstamo de 44 mil millones de dólares firmado en el 2018 con el FMI.

"¿Dónde fue a parar la deuda? ¿Dónde fueron los más de mil millones que dejó de endeudamiento a todos los argentinos? Y no hay ninguna duda de que ese endeudamiento no fue a puentes, ni rutas, ni en viviendas, ni en hospitales. Hay muchas explicaciones que Macri tiene que seguir dando", señaló, en esta línea, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Al igual que el ministro, numerosos referentes del FdT se expresaron con el misma demanda: que Macri dé explicaciones sobre a qué bancos les había enviado el dinero del FMI y cuáles habían sido las comisiones.