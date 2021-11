La actriz Florencia de la V respondió los comentarios transodiantes de la candidata a diputada Cynthia Hotton, quien había asegurado: “Yo no soy igual que Florencia De la V, aunque ella quiera decirlo y muchos la defiendan. No soy igual”.

“No tengo ganas de contestarle, no me importa lo que dice -dijo de la V en un programa de televisión-. Gracias a la ley de identidad de género pude cambiar mi DNI, me pude casar con el hombre que amo y pude formar mi familia”.

“Yo quiero agradecer a los gobiernos populares que amplían derechos porque por los derechos nosotros podemos caminar libres por la calle”, agregó la actriz y conductora.

De la V destacó también que ella y su marido, Pablo Goycochea, formaron una familia “porque vivo en una sociedad que piensa en nosotros como ciudadanos, que piensa en la diversidad, que piensa en abraza las disidencias, que piensa en las familias homoparentales como parte de este sistema y la verdad es que yo lucho por eso y creo en eso”.

“Llevo esa bandera con orgullo porque nunca creí que mi familia se fuera a convertir en un símbolo de libertad”, aseguró.