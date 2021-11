"No paro de temblar y no puedo respirar bien. Siento que me voy a morir”, escribió la menor en la misiva con la que buscaba pedir ayuda ante el bullying que sufría en la escuela.



La madre decidió compartir su historia en una entrevista a un medio local y a partir de allí se viralizó el hecho.

“Empezó a somatizar la angustia. La llevamos al médico y ella estaba bien en lo físico”, indicó. La nena empezó a sufrir ataques de pánico y cada vez que tenía que ir clases presentaba fiebre o sentía ganas de vomitar.

“Le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares”, detalló la madre.

La directora de la asociación Libres de Bullying, María Zysman, remarcó que los chicos "piden ayuda de muchísimas maneras cuando están siendo hostigados por sus pares. Muchas veces lo que ocurre es que no se le da la entidad que ese sufrimiento tiene cuando lo expresan".



"Muchas veces les cuesta hablar y ponerlo en palabras pero sí aparecen cambios de conducta, en la alimentación, en el sueño, llanto inmotivado, irritabilidad o mucha demanda de atención", continuó.

