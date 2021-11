Proyecto Gómez Casa mira hacia el futuro. No es que el grupo se despreocupe del presente inmediato, sino que intenta avanzar y encontrar una salida promisoria a través de la música o de un posicionamiento cultural. “Elegimos hacer foco en el post y no en lo que pasó, por eso las XXXX, para que cada une puedo completarlo con lo que le haya pasado”, explica Rodrigo Gómez, cantante y compositor del proyecto, sobre el concepto de su quinto disco, Post XXXX (2021). “Todes estamos en un post, siempre, pero creo que lo importante es decidir qué hacer luego de lo que te pasó. Cada canción del álbum habla de una posibilidad de post diferente”, completa Gómez, en alusión al contexto de emergencia sanitaria y a la transición actual. El grupo presentará el disco este sábado 13 de noviembre a las 20 en Niceto Club (Niceto Vega 5510).



“Hay canciones que las hice durante el proceso del disco, pero también hay una que la hice en 2002 y otra que la compuse semanas antes de cerrar el disco”, cuenta el músico sobre este conjunto de ocho canciones que construyen climas bien distintos. “El proceso creativo es constante y uno de los problemitas que tengo es que soy una persona muy obsesiva, así que guardo absolutamente todo lo que voy componiendo y escribiendo en carpetas ordenadas con años y meses, y eso me permite que a la hora de decidir encarar un álbum puedo no solo ponerme a generar nuevo material, sino que también escucho todo lo que tengo guardado, porque lo que una vez fue residuo en otro momento puede ser decisivo”.

En el disco predomina cierta impronta bailable, pero conviven en armonía la electrónica, el rock, el funk, el soul, el hip hop y el trap. Pero más que fusión de estilos, lo que se escucha es una convivencia o integración sonora. “Yo estoy escuchando constantemente música y tratando de escuchar lo último que está circulando, y busco mucho y encuentro una cosa que me lleva a otra. Y en ese sentido a la hora de encarar un material siempre creo que tiene que ser contemporáneo”, entiende Gómez. “Un artista tiene que ser contemporáneo a su época. Somos seres cambiantes, no somos los mismos que hace dos, cinco o diez años, por ende no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Hay que ser honestos artísticamente y hablar de lo que nos pasa ahora, y para eso hay que abrir la ventana y ver qué es lo que está pasando más allá de la vereda de enfrente. Y de qué manera suena ahora la música y cómo puedo mezclarme yo ahí, porque ahí está el aprendizaje real”.

Una de las características del disco es que casi todas las canciones tienen colaboraciones: CA7RIEL, Perotá Chingó, Melanie Williams, Sara Hebe, Antonia Navarro y K4 aportan su personalidad en cada canción. “A la hora de pensar en colaboraciones siempre lo pensamos como una sumatoria. No lo pensamos como un robo de likes, lo que nos interesa es que se genere un hecho artístico, y ahí es donde siempre miramos teniendo en cuenta todo el espectro, porque soy de los que creen que la sorpresa se da cuando ocurre algo que no te imaginabas, cuando las colaboraciones son obvias siento que se tornan endogámicas y no suman”, sostiene el músico. “Para mí siempre tiene que ser una situación de aprendizaje y de cruzar los mundos de esos artistas. Y siempre generando un vínculo real, obviamente; creer en el otro, confiar en lo que el otro aporta y aprender. Se vuelve un hecho colectivo”, dice.

-Volvieron los shows presenciales y ustedes son muy escénicos, ¿Qué están preparando para la presentación en Niceto?

-¡Va a ser un show épico! El proyecto tiene muchos formatos, pero para Niceto salimos con la compañía completa; bailarinas-performers, iluminadores-performers, y muchos feats del disco que se van a subir al escenario. Un show multidisciplinario, una experiencia. La idea es que a la gente que vaya le ocurran cosas, que se vayan diferentes del show, no que vayan a ver cómo tocamos nosotros. Al revés, nosotres estaremos en el escenario con el objetivo de provocar cosas en los corazones y en los cerebros de todes los que estén presentes. Un show es para eso, ¿no? Para vivir una experiencia. Si no, te quedas en tu casa mirándolo por YouTube. En este show todas las cosas que te van a pasar, que vas a sentir, solo ocurrirán si estás ahí.