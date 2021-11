Con el acompañamiento de la militancia, y a 72 horas de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el Frente de Todos Catamarca, cerró la campaña con dos actos.

Los principales candidatos nacionales y el Gobernador realizaron el cierre en el municipio de Fray Mamerto Esquiú. Allí, con la presencia del intendente Guillermo Ferreyra,encabezaron el acto el gobernador Raúl Jalil, y los candidatos y candidatas Lucía Corpacci, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez, Claudia Palladino, entre otros.

A su vez, en la Capital, el candidato a concejal Germán Kranevitter encabezó el acto en la biblioteca popular Manuel Ponferrada, en la Chacharita, acompañado por Laila Saleme, Juan Pablo Dusso, la diputada Adriana Díaz, Maximiliano Mascheroni, entre otros referentes.

Jalil expresó su satisfacción por el desarollo de la campaña: “Estoy muy contento por la campaña que hicimos ahora y en las PASO, fuimos casa por casa, departamento por departamento; agradecido con los más de 30 partidos que representan al Frente de Todos", dijo.

Además destacó que "el frente que representamos ha cambiado muchos paradigmas, como por ejemplo en qué usar las regalías mineras, poder llegar a los lugares más alejados, la creación de las escuelas rurales; nosotros seguimos los proyectos que tenían Ruben Dusso y Lucía, a pesar de los momentos difíciles que vivimos”, afirmó.

“Hay una campaña mediática para instalar ideas distintas del Frente de Todos en todo el país y todos lo vemos, pero nunca hubo un Presidente que ayude tanto a la provincia como Alberto Fernández, y por eso le estoy muy agradecido”, concluyó.

Silvana Ginocchio, quien va por la reelección a diputada nacional, aseguró que: “Nosotros seguimos trabajando con todos los equipos, el Municipio, la Provincia, la Nación, ese trabajo y esas prioridades que se fijaron son las que nos permiten estar acá, y podemos ir a las urnas y elegir el modelo de país que queremos, esa provincia que nos incluya y nos dé derechos”.

Lucía Corpacci, cabeza de lista como candidata a senadora Nacional, agradeció el papel de los militantes, el esfuerzo realizado en las PASO, y destacó el respeto en la interna y el apoyo permanente para llegar a esta instancia. “Llegar a una candidatura es fruto de mucho esfuerzo, el esfuerzo es lo que da ese fruto, no la pelea, no el odio, no el irse a trabajar en la vereda del frente, no el poner el pie al otro, en el Frente de Todos crecemos todos, cuando un compañero llega, el otro le da la mano para que todos podamos estar un poco mejor”, aseguró.

“Si a mí me preguntan qué es lo que pasa en Catamarca, es que somos un equipo, trabajamos juntos, en todos los municipios, nuestras ciudades no tiene nada que ver con lo que tuvimos años atrás, y eso que tuvimos pandemia", dijo Lucía.

La candidata a senadora Nacional apuntó a los medios: “Hay un bombardeo mediático permanente que yo creo que lo tenemos que revertir. Esa mala onda, esa cosa de hacernos creer que vivimos en el peor país. Que es fácil abandonar el país, irse porque en otro lado está la gloria y la gente vive maravillosamente bien y en este país nada sirve; no es cierto… los que amamos nuestra patria, la defendemos, la cuidamos y la luchamos todos los días poniendo el pecho para hacerla mejor. Todos sabemos lo que tenemos que hacer estos pocos días que quedan. Hay que salir a golpear la puerta a los vecinos que no votaron”, arengó.

Por último, se refirió a la labor como legisladores: “Yo voy a ir a defender los fondos que necesita nuestra provincia, como lo van a hacer Silvana, Dante y como Claudia (Palladino) va a defender los intereses de los catamarqueños acá y la va a apoyar al Gobernador para que pueda sacar las leyes que necesita la Provincia para que pueda estar mejor”, concluyó.