El desafío de Argentina era saber cuál sería la respuesta futbolística del equipo ante la ausencia de Lionel Messi, quien finalmente no fue titular por problemas físicos. Y los inconvenientes fueron apareciendo con el correr de los minutos.

La posesión de la pelota fue una de las falencias que sufrió el seleccionado, y como su característica es precisamente controlarla la mayor parte del tiempo, eso derivó en los desajustes posicionales por la intención de conseguirla.

La prueba para Argentina no fue superada con acierto, y a partir de este duelo tendrá la misión de probar variantes para cuando el capitán no pueda estar en el campo. Las eliminatorias están encaminadas, y el plantel no sufrirá como en las anteriores para llegar al Mundial. Sin embargo, la incertidumbre quedó planteada para cuando el rosarino no pueda integrar el plantel.

Lo mejor que le puede pasar a Argentina es tener la tranquilidad de la clasificación asegurada, y a partir de ahí ponerse como objetivo enfrentar a los equipos más fuertes de Europa, con la alternancia respecto a la presencia de Messi.

Lo que demostró ante Uruguay es que no puede darse el lujo de no contar con el capitán. Por ese motivo, encontrar encuentros amistosos de alto nivel lo potenciará para el Mundial, y sobre todo que Messi no juegue esos duelos de manera completa, para que el resto pueda tener la inventiva necesaria de resolver situaciones sin el mejor a su lado.

El técnico Scaloni no tendrá que dudar en el caso que decida reemplazar a Messi en algún momento, más allá de los cuestionamientos que pueda recibir. La última presentación ante Perú no fue la mejor del hombre del París Saint Germain, y ante los uruguayos apenas participó de los últimos 15 minutos del partido. A casi un año de que se inicie la Copa del Mundo, Argentina tiene tarea para ejercitar en los próximos 365 días.