Santa Fe es una de las provincias que renueva su representación en el Senado. Hasta el momento, y desde la recuperación de la democracia, el peronismo fue mayoría, ya sea con la totalidad de los representantes --dos hasta la reforma constitucional de 1994-- o con la mayoría (dos de tres) cuando se decidió que hubiera uno más por la minoría. Esa hegemonía, por primera vez en casi 40 años, corre riesgo. Más aun, a tenor de los resultados de las PASO del 12 de septiembre, es una empresa harto compleja retener esa representación y no ceder una de las bancas a manos del Juntos x por el Cambio, que en las primarias aventajó por casi 10 puntos al oficialismo en la suma total de sus candidatos. La esperanza dentro del Frente de Todos --conscientes del panorama adverso-- se cifra en que la boleta de Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun fue ampliamente la más votada. La fidelización del voto peronista, que retenga a quienes sufragaron por Agustín Rossi en septiembre, una mayor concurrencia de electores estimada en 7 u 8 puntos y la dispersión del voto de "Juntos X el cambio", donde Carolina Losada ganó su interna pero con solo el 30% de la suma total, son las "apuestas" del peronismo para no ceder esa banca en la Cámara alta que cobra relevancia estratégica para la continuidad del gobierno del presidente Alberto Fernández si se miran los números y las proyecciones nacionales. En cuanto a la renovación de Diputados, en la jornada de hoy se renuevan 9 bancas, donde Juntos X el Cambio pone en juego 5, el Frente de Todos 3 y el Frente Progresista solo 1. Si se trasladara el resultado de la primaria, ese sería el esquema de renovación, aunque existe la posibilidad que JxC ceda una banca a manos del peronismo y con menos chances aparezca una cuarta fuerza expresada en la candidatura de Carlos Del Frade. En cualquier caso, la elección de Diputados no reviste la incidencia que si se advierte en la de Senadores.

En la provincia hay habilitados para sufragar 1.768.525 electores, que lo harán en más de 8 mil mesas. La participación en las PASO fue cercana al 68% y, según coinciden todos los observadores, en esta oportunidad podría superar con holgura el 70%.

La campaña desde la PASO hasta las generales no ofreció mayores cambios en Santa Fe. En el caso de JxC --cuya victoria se vio cimentada en la suma de 30% de Losada, 28% de Maximiliano Pullaro, alrededor del 20% de Federico Angelini y porcentaje similar de José Corral-- hizo eje en la necesidad de retener esos votos diversos bajo un discurso unificador que se caracterizó por el ataque despiadado al "kirchnerismo", sin siquiera reparar en que el Gobierno de Omar Perotti no es precisamente de ese cuño. Sin embargo, por ahí transitó la campaña con una figura que se vio más en los medios nacionales o capitalinos que en el territorio provincial. En efecto, Carolina Losada hizo uso de su carrera profesional y fue entrevistada por colegas que le dispensaron un trato cordial e indulgente. En Rosario, la candidata fue aconsejada en cuanto a no presentarse a situaciones --notas periodísticas- que pudieran ser un incordio y cumplió al pie de la letra esas instrucciones: se la vio en solo dos o tres empresas periodísticas. De todos modos, se sabe, Losada ni siquiera vota en Santa Fe, ya que no tiene domicilio en la provincia de la que emigró hace casi 20 años. Su compañero de binomio, Dionisio Scarpin no pasó de la mitad de la provincia hacia el sur y se quedó en la zona de confort, donde organizó en estos últimos dos años marchas contra la cuarentena y a favor de los dueños de Vicentín.

Carolina Losada eligió los canales porteños. Foto: Andrés Macera

En el Frente de Todos, la figura de Marcelo Lewandowski --de ascenso meteórico-- consiguió ser la más votada candidato por candidato. Sus expectativas son retener los votos obtenidos por Agustín Rossi en la primaria --esto está "garantizado" según las encuestas-- y crecer entre los que no fueron a votar, así como recuperar adhesiones obtenidas en 2019. El Frente de Todos gana en las zonas urbanas, aunque le cuesta mucho hacer pie en los departamentos del centro norte, de hecho perdió en 14 de los 19 distritos, aunque ganó bien en Rosario.

Un elemento que suma a sus expectativas es el crecimiento de la figura de Clara García. Si bien sus chances son prácticamente nulas, una mejora en su performance redundaría en una merma de votos para JxC. Lo que por ahora aparece como una "expresión de deseos" de los operadores peronistas, se funda en que más de un senador de la UCR, que apoyaron la candidatura de Pullaro --que perdió con Losada por 2 puntos-- tiene mayor afinidad que la dirigente socialista --desde el gobierno de Miguel Lifschitz del que Pullaro fue ministro-- que con Losada, a quien solo conocen por haberla visto en la televisión.

Si bien la diferencia cercana a los 10 puntos en las primarias aparece como un escollo insalvable para que el FdT conserve sus dos senadores, en la Casa Gris hay un dejo de esperanza a partir del lo que observan como un cambio de escenario merced a la reactivación económica --Santa Fe lidera esa recuperación a nivel nacional-- y algunas acciones de gobierno, como boleto educativo gratuito y billetera Santa Fe, entre otras que destacan.

Un párrafo aparte merece la campaña de vacunación, cuyo impecable desarrollo se ha naturalizado y por esa misma razón no formó parte de la discusión. Santa Fe vota hoy con más de dos tercios de la población con el esquema completo de inmunización, y el 85% con una dosis.

"Si bien ha pasado muy poco tiempo entre una campaña y otra, hay un clima diferente" se esperanza una alta fuente de la Casa Gris, quien destaca además que "por lo generan, al peronismo le va mejor en las primarias, por lo que hoy sería un cambio el hecho de que recuperemos votos y mejoremos los resultados de las PASO. Es dificil, pero no imposible" sostiene la fuente, que calcula que un resultado de ese tenor pondría a la provincia en la primera línea de la discusión de cara al 2023. Ni hablar si consiguiera retener las dos bancas.