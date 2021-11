La titular del PRO, Patricia Bullrich, destacó este domingo en el marco de las elecciones legislativas “la mayor voluntad de voto que en las PASO” de la ciudadanía al sufragar en el predio de la Sociedad Rural del barrio porteño de Palermo.



Al dialogar con la prensa pasadas las 13 en el centro de votación situado en Sarmiento 2704, Bullrich sostuvo que “hay más voluntad de voto, más que en las PASO, eso es muy importante para la democracia que más gente se comprometa y participe”.

"Hoy estamos votando y cada uno tiene su lista, hoy estamos compitiendo", aseguró la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, sobre el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, al ser consultada sobre una posible aliansa con el libertario.



“Esperamos un buen resultado”, aseguró la referente de Juntos por el Cambio, aunque admitió que “mañana lunes no tiene por qué cambiar la realidad ni pasar algo distinto, no quiero entrar en ninguna lógica de miedo y especulación”.

Sobre un supuesto llamado del oficialismo post-elecciones, más allá de los resultados, Bullrich explicó que "no escuché ningún llamado al diálogo, pero hoy no es el día para hablarlo. No es momento para hablar de lo que pueda pasar mañana".