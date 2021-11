La primera mitad de la jornada electoral en Salta fue a un ritmo cansino y en muy pocas escuelas se registraron filas de votantes. Si bien el Tribunal Electoral Federal no informó aún el grado participación parcial, se estima que será similar al de las PASO que a nivel provincial no llegó al 60 por ciento.

El día se presentó lluvioso en gran parte del territorio provincial, y por ejemplo en Salvador Mazza una fuerte tormenta atentaba contra la voluntad de los votantes de concurrir.

A nivel denuncias, fue el partido Felicidad a través de su principal candidato Tande Da Souza que advirtió le estaban robando boletas de los cuartos oscuros especialmente en capital y el área metropolitana.

"Le pedimos a quienes recurren a estas viejas prácticas que no coarten la voluntad popular, escondiendo todas las opciones que existen", señaló el oriundo de Vaqueros.

"Pelea de porteños"

Cerca del mediodía en el ex Colegio Nacional emitió su voto el gobernador Gustavo Sáenz que además se detuvo unos minutos a hablar con los medios.

Allí el mandatario calificó la grieta como una pelea de porteños: "No entiendo algunas cosas de esta grieta, que se manifiesta a diario en el país, que insisto es una pelea de porteños que nos quieren involucrar a todos, nosotros tenemos que construir puentes día a día y yo no les pregunto a aquellos que se arriman a mí para pedirme algo si me votaron a mí o si son macristas o kichneristas, yo tengo que atender a todos los salteños".

"Yo no creo que haya polarización lo que creo es que hay dos ideas absolutamente distintas de cómo gobernar este país pero los dos ya gobernaron entonces que no le mientan a la gente", disparó Sáenz.

Además le restó importancia a las consecuencias que pueda tener mañana el resultado: "Algunos dirigentes provinciales y nacionales han generado una expectativa muy grande a partir de esta elección como si mañana por una cuestión mágica irían a resolverse los problemas de todos los argentinos, mañana todos tienen que salir a trabajar".



Tambien indicó que hay una crisis dirigencial por la falta de renovación y que la reforma de la Constitución podría cambiar esa situación.

Quizás uno de los destinatarios de la crítica de Sáenz haya sido el candidato de Juntos por el Cambio, Carlos Zapata, que voto muy temprano y consideró que en esta elección "hay mucho en juego, está en juego la Argentina".

Además pidió al votante estar alerta ante irregularidades que se puedan dar en la jornada, pero aclaró que lo hacía preventivamente ya que no tenía denuncias concretas.

Pasado el mediodía Emiliano Estrada llegó a la Escuela Teniente Coronel Calixto Gauna, en finca Las Costas, acompañado por su hijo y su esposa para emitir su voto. El candidato a diputado nacional del Frente de Todos explicó que parte de su campaña se basó en recorrer el interior: “nos abocamos intensamente a visitar distintos puntos de la provincia, a visitar aquellos departamentos donde hubo una participación más baja que el promedio histórico, apostamos a que más gente vaya a votar esta vez. Ojalá así sea porque votar es la oportunidad que tenemos de decir lo que pensamos”.

Y remarcó que "este es un país hermoso que necesita construirse sin necesidad de quiebres constantes, mirando para adelante y trabajando por la gente”.

El candidato de Unidos por Salta Guillermo Durand Cornejo también le dio un carácter de fundamental a la elección: “Por primera vez nuestro país nos necesita a todos, por eso no podemos quedarnos en nuestra casa”.

E incentivo nuevamente al voto indicando que “la bronca que tengamos, volquémosla en la urna. Transformemos esa fuerza negativa en una fuerza positiva, vayamos a votar. Participen. Esta no es una vez cualquiera”.

El candidato a diputado nacional por el Frente SI+PRS, Felipe Biella, emitió su voto en la Escuela Urquiza, reivindicó la democracia y llamó a los salteños a expresarse en las urnas.

También se expresó al momento de votar la candidata del Frente de Izquierda, Andrea Villegas, solicitando que lo votantes "apoyen una verdadera alternativa que es el Frente Izquierda Unidad, la única lista compuesta por trabajadores, trabajadoras, estudiantes y mujeres que para nosotros es muy importante, necesitamos tener una herramienta política que gobierne a favor nuestro no una casta política".

En esta elección se la particularidad de que dos candidatos no podrán votarse por tener constituido el domicilio en otra provincia, tal como sucede con Julio Quintana de Política Obrera que sufraga en Jujuy e Inés Liendo, segunda en la lista de Juntos por el Cambio, que lo hace en la ciudad de Buenos Aires.