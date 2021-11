#Cursos&Concursos La importancia y el futuro de las comunidades para la industria musical son el eje del tercer módulo del ciclo de capacitaciones FUTURX, que irá del 16 al 18/11 con charlas sobre casos como los de Caja Negra, KEXP o el mercado Circulart, y temas como la creación de escenas, el uso de blockchain para la música o el modelo Bandcamp.

#DeCatálogo CA7RIEL soltó su nuevo álbum, EL DISKO, con once canciones que combinan hip hop, trap, funk y trip hop, y traen cameos que van de Virus a los Beatles. Además, el rapero Emanero subió su quinto disco, Chernobyl, con ocho canciones grabadas y producidas exclusivamente por él, y con Estani como invitado. Y hubo lanzamientos discográficos del sonidero errante Lagartijeando (La tercera visión, trip psicodélico con ritmos folclóricos africanos y sudamericanos), del dúo fueguino Monstera Obliqua (Amacolio, tercer disco con tono conceptual y canciones en un lenguaje imaginario), del trapero lo-fi Tom Izzi (Cuando las cosas nos atraviesan, editado por su propio sello, Ederkind Music) y del trío Mike Feraldi (su electrorocker EP debut, Mike Feraldi).



#AltaTemporada Tantas series que todavía no viste. Si estás para chingadas y cabrones, en Netflix empezó la tercera y final de Narcos: México, y en HBO Max debutó el policial chileno sobre jóvenes en riesgo No nos quieren ver. Si buscás series con ejes familiares, tenés una veinteañera que hospeda en casa a su madre separada en la debutante argentina Esto no es un hotel (ya en UN3.tv); y una millonaria adolescente que queda huérfana en el drama danés Kamikaze (14/11, HBO Max). Encima, hay nueva chance para el clásico sci-fi Fringe, con todas sus temporadas disponibles en HBO Max.

#HacelaSimple Que crezca la playlist con las canciones estreno de Desmontaje (Ay amor, con feat del Pájaro Gómez, de Vilma Palma e Vampiros), de José Ajaka (La última vez que me vi), de Florián (X amor), de Revistas (Loop), de Costas (Cacao), de la colaboración entre Raybet y Gaby Caniza (Strip del alma), de Los Siberianos (Tu amigo para siempre), de Ryan (Julieta), de Zalo (Misisipi, con feat de Nissa y Lautaro López) y de Franco Rizzaro (Desierto).