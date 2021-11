Brasil tendrá una baja muy sensible para el partido del martes ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, ya que el astro Neymar no viajará a San Juan por una molestia muscular. El jugador del Paris Saint Germain había terminado tocado en el duelo ante Colombia, por lo que ahora el cuerpo técnico brasileño resolvió no arriesgarlo para el choque con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

De acuerdo a lo informado por medios brasileños, Neymar padece una molestia muscular en el aductor del muslo izquierdo, por lo que será preservado para el duelo de este martes. Brasil ya se encuentra clasificado para el Mundial, por lo que la presencia del astro no era tan trascendente.

Sin Neymar, el entrenador Tite necesita buscar una variante para reemplazarlo. En principio, los dos candidatos a ocupar esa plaza son Vinicius Jr, extremo del Real Madrid, o Phillipe Coutinho, mediocampista ofensivo del Barcelona.