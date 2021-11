Tras golear 4-0 a Bulgaria, Suiza protagonizó este lunes una de las grandes sorpresas de la fase de clasificación europea para Qatar 2022, tras arrebatar a Italia el pasaje directo para el Mundial y condenar a la repesca a los de Roberto Mancini, que no pasaron del 0-0 en su visita a Irlanda del Norte.



No lo tenía fácil el conjunto helvético: no sólo debía de ganar a Bulgaria sino sumar dos goles más que los que pudiera anotar Italia en su visita a Belfast para poder superar a los actuales campeones de Europa en la clasificación.



Pero Suiza, que ya dejó muy buena impresión en el empate 1-1 que cosechó el pasado viernes ante la Azzurra en Roma, nunca dejó de creer en sus posibidades, y acorraló a Bulgaria desde el inicio en su propia área. No obstante, los de Murat Yakin se fueron al descanso sin poder anotar.



Todo cambió en el arranque del complemento cuando Noah Okafor cabeceó un centro de Xherdan Shaqiri y puso arriba al conjunto helvético, que nueve minutos después lograba el segundo al concretar Rubén Vargas una buena combinación con Mario Gavranovic.



Sin embargo, los jugadores suizos -conscientes de que un tanto de Italia los relegaría al repechaje- no dejaron de buscar al arco rival en busca de la ansiada goleada.



Esa ambición encontró su premio con el gol de cabeza de Cedric Itten, el tercero de Suiza, que redondeó la fiesta con un tanto de Remo Freuler en tiempo de descuento para sellar definitivamente su pasaje al Mundial de Qatar.

La sufrida Italia

Mientras tanto, en el Windsor Park de Belfast, Italia no pasó del empate sin goles ante Irlanda del Norte por la última fecha del Grupo C de las Eliminatorias Europeas y finalizó segunda, por lo que el último campeón de Europa deberá jugar playoffs.

Entre otros seleccionados, la Azzurra se sumará al repechaje junto al Portugal de Cristiano Ronaldo, la Suecia de Zlatan Ibrahimovic y la Polonia de Robert Lewandowski, que este lunes sorpresivamente cayó 2-1 como local frente a Hungría.

Así las cosas, el pasaje directo desde el Grupo I quedó en manos de Inglaterra, que registró la clasificación con una aplastante goleada 10-0 sobre San Marino, como visitante, con un poker de Harry Kane, quien venía de marcar tres ante Albania.

Otros resultados

Austria 4-Moldavia 1; Israel 3-Islas Feroe 2;El primero de cada grupo tendrá acceso directo a Qatar 2022, mientras que el segundo deberá superar el repechaje.

Países Bajos se la juega

Este martes desde las 16.45 se definirá el peleadísimo Grupo G por la décima y última fecha. Tres son los candidatos a quedarse con el billete directo a la próxima Copa del Mundo: el líder Países Bajos se la jugará de local ante Noruega, uno de los escoltas a dos unidades de los neerlandeses; el otro perseguidor, Turquía, visitará a Montenegro. Completan el fixture Gibraltar-Letonia.



Posiciones

; Portugal 17, Irlanda y Luxemburgo 9, Azerbaiyán 1., Suecia 15, Grecia 10, Georgia 7, Kosovo 5., Italia 16, Irlanda del Norte 9, Bulgaria 8, Lituania 3., Finlandia 11, Ucrania 9, Bosnia 7, Kazajstán 3.; Gales 14; República Checa 11; Estonia 4, Bielorrusia 3., Escocia 23, Israel y Austria 16, Islas Feroe 4, Moldavia 1., Turquía y Noruega 18, Montenegro 12, Letonia 6, Gibraltar 0.; Rusia 22, Eslovaquia y Eslovenia 14, Chipre y Malta 5., Polonia 20, Albania 18, Hungría 17, Andorra 6 y San Marino 0., Macedonia 18, Rumania 17, Armenia 12, Islandia 9, Liechtenstein 1.(*) Ya clasificados al Mundial de Qatar 2022.