El cierre del año de las Eliminatorias mundialistas en las diferentes Confederaciones dejó un panorama mucho más claro, con 13 selecciones ya clasificadas, entre ellas Argentina, pero con varios equipos grandes en sus continentes con el boleto para Qatar 2022 en serias complicaciones.

En Europa, la doble fecha de esta semana completó las fases de grupos y aseguró las clasificaciones de Alemania, España, Inglaterra, Suiza, Francia, Bélgica, Croacia, Serbia, Dinamarca y Países Bajos, todos ganadores de sus respectivas zonas. Pero a la vez dejó a potencias como Italia, vigente campeón de Europa, y Portugal, el campeón anterior, en los playoffs que otorgarán las últimas tres plazas, mucho más complicados que en ediciones anteriores. Es que de los 12 candidatos, sólo tres obtendrán el boleto, después de superar dos llaves eliminatorias.

El sorteo que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre tendrá en el bombo 1 a Italia, Portugal, Rusia, Escocia, Suecia y Gales, que tendrán la ventaja de ser locales en el duelo de semifinales que se disputará el jueves 24 de marzo de 2022. Los rivales de cada uno saldrán del bombo 2, donde estarán Ucrania, Macedonia, Polonia, Turquía, Austria y República Checa. Las seis selecciones que ganen esos cruces tendrán una instancia más para llegar al Mundial: el martes 29 de marzo jugarán 1 vs 2, 3 vs 4 y 5 vs 6 para dirimir las últimas tres plazas europeas para Qatar. Dos llaves a un partido parece un riesgo demasiado grande para selecciones como Italia, que terminó invicta en su grupo clasificacatoria, o Portugal, que perdió por única vez ante Serbia en la última fecha, con un gol en minuto 90.

En Sudamerica, el panorama se terminó de complicar con los resultados de la última doble fecha, que ya posicionó a Brasil y Argentina en Qatar y que dejó a Ecuador en una ubicación muy favorable, con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores con 12 en juego. Con esas tres plazas muy cerca de definirse, el último boleto directo y el puesto para el repechaje se definirán entre Colombia (17 puntos y -1 de diferencia), Perú (17 y -5), Chile (16 y -1), Uruguay (16 y -7), Bolivia (15 y -8) y Paraguay (13 y -9). Sólo Venezuela, último con 7, parece afuera de la pelea cuando quedan cuatro partidos por jugar.

Dos derrotas, ante Estados Unidos y ante Canadá, en la doble fecha de la semana complicaron las aspiraciones de México en la Concacaf, donde pasó en dos partidos de líder a tercero, con los mismos puntos que el cuarto. Con ocho jornadas disputadas, el conjunto dirigido por Gerardo Martino suma 14 puntos, dos menos que Canadá y uno menos que Estados Unidos, y sólo supera a Panamá por mejor diferencia de gol (+4 a +2). Los tres primeros avanzan de forma directa, mientras que el cuarto debe disputar un repechaje con un equipo de otra Confederación, que puede ser Oceanía, Asia o Conmebol. Todavía quedan seis encuentros, pero las dos derrotas seguidas pusieron en duda el panorama para una Selección que no falta desde Italia 1990, cuando recibió una suspensión de la FIFA.

En África, ya quedaron los diez equipos que definirán los cinco clasificados en duelos de ida y vuelta. Argelia, Túnez, Nigeria, Camerún, Mali, Egipto, Ghana, Senegal, Marruecos y RD Congo (si no prospera un reclamo de Benín) tienen su boleto para los play offs, donde faltarán dos potencias continentales como Sudáfrica (eliminada por diferencia de gol por Ghana) y Costa de Marfil (superada por dos puntos por Camerún).

Corea del Sur, Irán y Arabia Saudita están encaminados a ganar tres de las cuatro plazas directas por Asia, mientras que Japón y Australia lucharán mano a mano por la restante. Los japoneses están con un punto de ventaja, por lo que de mantenerse esa diferencia mandarán a los oceánicos al repechaje. Todavía restan cuatro jornadas, por lo que no hay nada resuelto entre dos de los equipos más poderosos de esa Confederación.