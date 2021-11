No se quieren. O por lo menos, quedó demostrado es que Patricia Bullrich no la quiere nada a María Eugenia Vidal. La presidenta del PRO tensó la interna de Juntos por el Cambio: dijo que "hubo una expectativa mayor en la Ciudad porque queríamos superar el 50%". En otras palabras, hizo tiro al blanco con la ex "orgullosamente bonaerense.

Eso sí: la exministra de Seguridad aclaró que su maldad no es una maldad. "La expectativa que teníamos en la Ciudad era superar el 50%. No es una maldad de mi parte, es lo que objetivamente pasó", enfatizó.

En declaraciones a radio La Red, dijo que en el resto del país están conformes con el resultado obtenido. "Obtuvimos los cinco senadores que pretendíamos, casi ganamos en Tucumán, San Juan y Salta y hemos hecho una elección impresionante".

Frente a esto pidió "no confundir lo que pudo haber pasado en un distrito con toda la realidad nacional". "Eso no me parece agradable", apuntó la exfuncionaria.

Metida de lleno en la supuesta interna dentro de Juntos por el Cambio y presunto mal clima que se vivió el domingo en el búnker del espacio en Costa Salguero, Bullrich señaló: "Hubo una confusión de cómo era la dinámica del búnker. Eso pasa cuando tenés distintos sectores compartiendo el mismo búnker que tienen que salir a mostrar qué es lo que pasó. Fue una cosa que le restaría importancia".

Añadió que tienen que "penetrar más en sectores que no" los votan y advirtió que les falta "generar confianza social y política en sectores de clase media baja, en los más humildes".



"Nos cuesta todavía y tenemos que lograr eso, es una deuda importante. Y segundo, los jóvenes, y ahí es donde está la conquista de un pensamiento más duro que tenés que ir a buscar", agregó.

Por último, postergó la idea de pensar en una candidatura propia para la presidencia en 2023, algo que se había mencionado como condición para que se bajara de la interna en las legislativas.

"Nos dio buen resultado poner a Juntos por el Cambio por encima de las individualidades. Creo que tenemos que seguir así. Falta mucho tiempo para pensar candidatos a presidente, no sería bueno para el proyecto", concluyó.