Con debates enfocados en violencia institucional, juicios de lesa humanidad, el derecho a la tierra de los pueblos originarios, el trabajo y la comunicación se llevará a cabo la quinta edición del Encuentro Federal de Derechos Humanos en el predio de la exESMA. El espacio de debate “militante” como lo definió su fundador y actual secretario nacional de Derechos Humanos y fundador, Horacio Pietragalla Corti, regresa este sábado a la presencialidad, tras “dos años de distanciamiento y virtualidad”. “Es necesario más que nunca para todos, pero sobre todo para mí”, sostuvo en diálogo con PáginaI12. “Más que nunca necesito que debatamos las urgencias y charlemos lo que está faltando en políticas públicas” de la materia, añadió.

Como suele ser desde su primera edición, el encuentro ocupará toda la jornada, que en esta ocasión será el sábado próximo. Les asistentes, en su mayoría “militantes de los derechos humanos de todo el país”, se reunirán en el predio del Espacio Memoria que funciona en la exESMA desde la mañana y hasta entrada la tarde: debatirán en comisiones violencia institucional, Lawfare, juicios de lesa humanidad, espacios para la memoria, identidad, diversidades, salud mental, pueblos originarios y derechos a la tierra, migrantes y comunidad afrodescendiente, trabajo y comunicación y compartirán conclusiones. El cierre, como siempre, estará a cargo de Pietragalla Corti y referentas del movimiento que a lucha por los derechos humanos de los últimos 45 años: la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y la presidenta de Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Se esperan, además, figuras del arco político.

“Necesito más que nunca que me exijan, que me señalen qué es lo que falta”, aseguró Pietragalla en diálogo con este diario sobre las expectativas del encuentro que vuelve a ser presencial tras casi dos años de confinamiento y distanciamiento social producto de la covid-2019 y cuya “característica principal”, insistió en destacar el funcionario, es “federalismo”. “Es un momento del año para encontrarnos todos los trabajadores, compañeros militantes, referentes de organismos de derechos humanos de todo el país en este, un espacio militante en permanente construcción para fortalecer y seguir consolidando políticas públicas”, reparó.

El Encuentro Federal de Derechos Humanos nació durante los primeros años de Mauricio Macri en la Presidencia, “cuando desde el Consejo Federal de Derechos Humanos, el espacio institucional de debate entre funcionarios provinciales y nacionales del área estaba demasiado limitado, mientras desaparecía Santiago Maldonado, se reprimía la protesta social”, consignó Pietragalla, impulsor del espacio y de la Red Federal de Derechos Humanos que surgió en paralelo para sumar a aquellas personas que venían de años anteriores trabajando en la temática, tanto en el erario público como en la sociedad civil. “Buscamos siempre generar una discusión verdadera sobre los temas que nos preocupaban”, apuntó. El primer encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda, en 2017.

Si bien mantiene su espíritu militante por sobre el institucional, desde que Pietragalla Corti asumió la función pública el encuentro comenzó a abrazar los espacios oficiales. En 2020 fue virtual de punta a punta debido a las restricciones en los encuentros presenciales frente al avance del coronavirus. En esta ocasión, los ejes de las mesas debate, que ebullirán simultáneamente entre las 11 y las 16 del sábado en el predio de Av. del Libertador al 8100, “están establecidos desde las temáticas con las que suelen trabajar las secretarías y subsecretarías de derechos humanos de todo el país”, con ampliación en las voces que participan hacia agrupaciones, colectivos y redes militantes y de la sociedad civil.

Para Pietragalla Corti, en tanto, hay algunas temáticas que encabezarán el encuentro en su totalidad: la violencia institucional y la estigmatización que sufren los pueblos originarios. La primera “es un eje que atraviesa a todos los gobiernos, todas las provincias, todos los poderes y sobre la que nos debemos ir trabajando y consolidando soluciones”, apuntó el secretario. Sobre la segunda, mencionó “la necesidad urgente de pensar cómo contrarrestamos el sentido común que se quiere imponer desde determinados sectores y que caracteriza a estas poblaciones como las enemigas del país cuando en realidad son un sector más que postergado y desoído”.

Habrá debates enfocados en los derechos humanos vinculados con las identidades y diversidades, así como salud mental, trabajo y comunicación. Y si bien no hay una mesa específica desde la que se aborde la llegada de la ultraderecha al debate legislativo, Pietragala Corti consideró que “esa preocupación atravesará todo el encuentro”. “La pandemia obligó al aislamiento y al individualismo, hay sectores que se enojaron mucho por las restricciones lo cual funcionó como caldo de cultivo para que estos actores negacionistas y cercenadores de derechos llegaran al Congreso. Quiero creer que no tendrán presencia histórica y constructiva, quiero creer que son actores fugaces, aunque esto no quita que no haya que prestarles atención”, concluyó.