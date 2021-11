Desde Santa Fe

El fiscal Matías Edery interpretó la denuncia de Armando Traferri contra él y su colega Luis Schiappa Pietra como otro operativo para sacarlos de la causa en la que pidieron el desafuero del legislador como supuesto “organizador de una asociación ilícita”, en diciembre de 2020 y el Senado lo rechazó. “Estamos viendo un ataque sistemático de Traferri a la justicia” para no dar explicaciones ante un juez, dijo Edery. Y aclaró que el embate es “sistemático” porque apuntó también a otros magistrados, como la fiscal Valeria Haurigot -que desestimó una denuncia penal contra ellos- y a la jueza Isabel Más Varela porque homologó el juicio abreviado al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien declaró como arrepentido en la investigación y señaló a Traferri, entre otros. Por su parte, el concejal Roy López Molina pidió ayer públicamente "cuidar a los fiscales Edery y Schiappa Pietra frente al intento real de correrlos". Para el edil rosarino "es inevitable enlazar lo ocurrido esta semana en Rosario: el incendio de la sede de Central, la denuncia de Traferri a los fiscales y la aceptación del amparo presentado por Sain por la Cámara Laboral. Analizar los hechos de manera aislada o es desconocimiento o es intencionalidad", dijo el edil rosarino.

Para el concejal López Molina, referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe, el problema crónico de la violencia en Rosario "tiene causas y nombres" y apuntó a enlazarlo con el deterioro institucional impulsado por "el elenco estable" de la política que "a cara descubierta aprieta jueces y fiscales", en referencia a la nueva denuncia del senador Traferri sobre quienes cuentan con evidencia para imputarlo por corrupción.

"La Legislatura apuró la destitución trucha de quien investigó las reales causas de la violencia que sufrimos, cuando existía un amparo en curso. Hoy sigue abierta la posibilidad de drenar el pantano con una eventual declaración de inconstitucionalidad", agregó López Molina sobre la situación de Sain, ex director del Organismo de Investigaciones, por quién la Cámara Laboral admitió un recurso de amparo.

Esta semana, Traferri denunció a Edery y Schiappa Pietra por presuntas “faltas graves” ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que les inicie un proceso disciplinario, como el que removió del cargo al ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, el 4 de noviembre. Una de las imputaciones a los fiscales es lo que Traferri llamó un presunto “espionaje clandestino”, que Edery desmintió. “Por supuesto que no. No hay escuchas en la causa de corrupción de Traferri y si las hubiera serían legales, pero no es una causa formada en base a escuchas”, explicó ayer por LT9. “Todo fue realizado en el marco de la legalidad, controlado por las autoridades del MPA. Estamos muy tranquilos. Esta es la cuarta o quinta denuncia que nos hace Traferri por esta causa, estamos muy tranquilos”.

Edery explicó que “la información (a la que accedieron) es la que brindan las compañías prestatarias de telefonía, son modos habituales de investigación. No hubo ningún acceso al teléfono, nunca tuvimos acceso al teléfono porque jamás se avanzó sobre la intimidad del senador. Esta es una cuestión muy clara. Es información que brindan las compañías telefónicas”.

“La causa que investigamos nosotros no tiene escuchas telefónicas. No recurrimos a ese instrumento de investigación porque no lo consideramos necesario”, insistió Edery. Y cuando le preguntaron por los audios de conversaciones telefónicas de dos operadores Traferri: el ex secretario parlamentario del Senado, Ricardo Paulichenco y el ex diputado Darío Scataglini, respondió: “Son intervenciones telefónicas de una causa que investigaba el juego clandestino en Melincué. No son de nuestra causa. Es una intervención de 2017. Nosotros pedimos al fiscal (Matías Merlo) esas intervenciones para escucharlas, pero no fueron ordenadas en el marco de nuestra causa, ni son ilegales, por supuesto, fueron autorizadas por un juez, en el marco de la ley y la Constitución. Son de otra causa”.

-La legislatura se asignó el control de los fiscales, ¿sienten que están con la espada de Damocles en forma permanente? –preguntó un periodista de LT9.

-Sí, esta es una situación que se viene dando desde que hay una ley para que la legislatura nos sancione sin ningún tipo de control y ni explicación. Lo decimos desde hace mucho. La ley que nos sanciona a nosotros, que le otorga a la legislatura la potestad para echarnos sin dar explicaciones fue sancionada producto de la primera investigación al senador Traferri por los subsidios ilegales. A partir de ahí, se genera esta ley. Se lo intenta echar al fiscal (Sebastián) Narvaja. Y comienza un ataque sistemático de Traferri a la justicia y digo sistemático porque nos denunció a nosotros, penalmente, y ante la legislatura. La denuncia penal fue rechazada porque era un absurdo, tan absurdo como éste y denunció a la fiscal (Valeria Haurigot) que había desestimado la causa. Denunció a la jueza (Isabel Más Varela ante la Corte Suprema de la provincia) porque aprobó el juicio abreviado de Ponce Asahad. Dos jueces de Rosario lo citaron a audiencia y con un desprecio a la justicia pocas veces visto decidió no presentarse. Le indicó a la vicegobernadora (Alejandra Rodenas) que le dijera a un juez (Carlos Leiva) que tenía que archivar una causa en su contra. Estamos viendo un ataque sistemático a la justicia. Hace poco el ministro de la Corte (Daniel) Erbetta lo dijo en una nota muy importante –contestó Edery.

“Lo que es llamativo es el silencio del arco político”, dijo el fiscal. “Que muchos que no pertenecen (al espacio de) Traferri ni a su sistema de corrupción, no alcen la voz. Yo creo que no hubo un ataque a la justicia como el que está llevando adelante Traferri, en particular contra nosotros. Estamos tranquilos porque sabemos que hicimos todo bien y la causa es una de las más transparentes que hay. Por eso, queremos que algún día Traferri se anime a sentarse frente a un juez y que sea el juez quien controle (la investigación) y decida si hay o no alguna actuación fuera de la ley".