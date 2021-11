El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, pidió paciencia en relación a la decisión de su continuidad al frente del equipo porque "cuando termine la participación en el torneo evaluaré qué vamos a hacer en el futuro". El DT, cuyo contrato vence a fin de año, admitió: "Entiendo la ansiedad de ustedes, pero nosotros estamos enfocados en la liga, todo lo que venga después y que se imaginan es para otro momento".

River es el líder de la Liga Profesional de Fútbol, con siete puntos de ventaja sobre su escolta Talleres, y a falta de cinco fechas el objetivo de Gallardo es el título local que nunca ganó en sus siete exitosos años al frente del equipo. El Muñeco también habló de los beneficios de jugar una sola competencia: “Dejamos de jugar doble competencia este año, no nos había pasado en siete años y nos quedamos afuera de la Copa y eso nos permitió enfocarnos en el torneo local".

"Tener esas semanas largas de trabajo -consideró- y tiempo para acompañar al jugador fue bueno porque a veces la triple y doble competencia es una vorágine no te permite tener un momento para ver evoluciones, ahora la tuvimos esa chance y el equipo la aprovechó", agregó.

Para Gallardo, el equipo "no llegó a su techo. Siempre creo que hay posibilidad de seguir evolucionando. Siempre, sobre todo cuando ves que dentro del plantel hay jugadores muy jóvenes con mucho por delante. Somos un conjunto de personas que, desde hace muchos años, vamos todos para el mismo lado y con un mismo objetivo. Nos comportarnos como lo que somos, un gran equipo de trabajo".

En cuanto a la formación para enfrentar a Platense el domingo por la fecha 21, el Muñeco no dio pistas y respondió: "Tengo un entrenamiento más, no quiero dar el equipo, hemos tenido inconvenientes en los últimos trabajos y por eso luego se lo diré a los jugadores y, antes del partido, a ustedes".

"Rollhesier -aclaró- no va a ser de la nómina. No está recuperado, veremos si sumamos un volante más o un delantero, es algo que voy a decidir mañana, además puedo partir el equipo en dos mitades para jugar de dos maneras diferentes".

En este sentido, Gallardo confesó que "no quiero decir hoy el equipo porque quizá lo tenga, pero por ahí mañana cambio de idea y pruebo otra cosa y van a decir que mentí. Por eso me gusta esperar hasta tener todos los entrenamientos".

El entrenador de River opinó, además, de Platense: "Tiene otra dinámica con una propuesta más osada y ofensiva y escuché que nos van a presionar. Nosotros evaluamos de qué manera seguimos teniendo el funcionamiento más allá de la propuesta del rival".

Consultado sobre el momento del equipo luego de perder con Mineiro, analizó: "La eliminación se dio porque el rival fue superior y no tiramos la toalla a pesar de los problemas que teníamos con las lesiones, no nos quedamos en la desilusión. Eso nos pudo a prueba y después vino lo demás, seguimos con inconvenientes y lo atravesamos con un funcionamiento, con un plantel que se superó, y demostramos mucho carácter. Estamos en esta situación que fluimos como a nosotros nos gusta", sentenció.

Ante la pregunta del momento de Julián Álvarez, el entrenador destacó: "Lo acompaño en este momento que vive con todas las repercusiones porque es deseado y buscado de varios equipos, pero no hay que tener cambios en ese acompañamiento, si él no lo hizo", agregó: "Es un chico centrado que no se sube a esa vorágine de elogios, lo interpreta de buena manera, le genera estímulo, se siente importante en un equipo que funciona, mantiene la humildad, es muy serio y profesional".

En relación a las convocatorias, Gallardo se mostró en desacuerdo a que "se siga jugando la liga local cuando hay fechas de selección, porque hay jugadores del fútbol de local, a nosotros nos convocaron entre seis y siete por fecha". "Nosotros sólo teníamos a Paulo Diaz como jugador de selección, luego la evolución de varios jugadores hizo que los convoquen, pero no trajimos jugadores de selección, se hicieron de selección por su crecimiento, eso nos pone orgullosos", recordó.

Sobre los casos de Javier Pinola, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio y Germán Lux y el futuro de ellos aseveró: "Son jugadores muy valiosos no sólo por su experiencia sino porque se entrenan compitiendo con gran mentalidad. Entrenan para jugar y eso lo evalúo. Primero está eso, luego lo que significan dentro del vestuario y ellos han sido muy respetuosos y son los que tiran. En su momento se evaluará que pasará, les pido que tengan paciencia", comentó.

Por último, el DT dio una buena noticia sobre el uruguayo Nicolás De la Cruz: "Lo estamos acompañando. Está en la última franja de recuperación y de acá a 15 días se sumará. No descartamos que este año podamos tenerlo".