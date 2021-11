Cines

ASIA

Con Shira Haas y Alena Yiv. Dir: Ruthy Pribar. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50 hs.

DÍOS MÍO, ¿Y AHORA QUÉ HEMOS HECHO?

Con Christian Clavier y Chantal Lauby. Dir: Philippe de Chauveron. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.30, 19.40 hs.

DUNA

Con Timothée Chalamet y Zendaya. Dir: Denise Villeneuve. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 15.30, 18.55, 22.15 hs.

EL MISTERIO DE SOHO

Con Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy. Dir: Edgar Wright. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 15.30, 18.00, 20.30 hs. Sub: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 14.20 hs. Sub: 20.10, 22.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs. Sub: 15.30 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 17.10 hs. Sub: 19.50, 22.40 hs.

ESPÍRITUS OSCUROS

Con Keri Russell y Jesse Plemons. Dir: Scott Cooper. SAM 16 años.

Nuevo Monumental: Cas: 19.40 hs.

ETERNALS

Con Angelina Jolie y Richard Madden. Dir: Chloé Zhao. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 16.30 hs. Sub: 19.30 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 22.20 hs. Cas: 14.10, 16.00, 17.20, 19.10, 22.45 hs.

Hoyts: DBOX 3D Cas: 17.45 hs. DBOX Cas: 14.30, 21.10 hs. 2D Cas: 15.30, 18.45, 22.00 hs. 2D Sub: 21.40, 22.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 19.20, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.55, 15.20, *18.20, 18.40, *21.45, 22.05 hs. Sub: 15.50, 19.10, 20.30, 22.35 hs. (*No se emite el mar 23)

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO

Con Mackenna Grace y Paul Rudd. Dir: Jason Reitman. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.20, 19.40 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.20, 17.00, 19.45 hs. Cas: 14.30, 16.15, 17.15, 20.00, 22.45 hs. Sub: 19.00 hs.

Hoyts: XD Cas: 14.40, 17.20, 20.00 hs. XD Sub: 22.40 hs. 2D Cas: 14.10, 15.10, 16.50, 17.50, 19.30, 23.10 hs. 2D Sub: 20.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.00, 19.30, 22.10 hs. Sub: 19.00, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 16.00, 16.20, 16.40, 18.45, 19.05, 19.25, 21.50, 22.10 hs. Sub: 17.00, 19.45, 21.30, 22.30 hs.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL (20° ANIVERSARIO)

Con Daniel Radcliffe y Emma Watson. Dir: Chris Columbus. SAM 13 años.

Cinépolis: Sub: 21.50 hs.

Hoyts: Cas: 15.00 hs. Sub: 18.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs. Sub: 18.10, 21.20 hs.

Showcase: Cas: 17.05 hs. Sub: 15.20, 19.00 hs.

KARNAWAL

Con Martín López Lacci y Alfredo Castro. Dir: Juan Pablo Félix. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

LA CRÓNICA FRANCESA

Con Saoirse Ronan y Timothée Chalamet. Dir: Wes Anderson. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.20, 19.30 hs.

Cinépolis: Sub: 20.30, 22.50 hs.

Hoyts: Sub: 15.15, 20.15 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 20.20 hs.

Showcase: Sub: 14.20, 16.50, 19.20, 21.55 hs.

LAZOS DE FAMILIA

Con Rhys Stone y Debbie Honeywood. Dir: Ken Loach. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Jue 25, a las 18 hs.

LOS LOCOS ADAMS 2

Animación. Dir: Greg Tiernan. ATP.

Showcase: Cas: 14.35 hs.

ONE PIECE GOLD: LA PELÍCULA

Animé. Dir: Miyamoto Hiroaki. SAM 13 c/res.

Hoyts: Sub: 17.00 hs.

RIESGO BAJO CERO

Con Liam Neeson y Laurence Fishburne. Dir: Jonathan Hensleigh. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 17.40, 22.40 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.55, 22.00 hs. Sub: 19.30, 22.35 hs.

ROCK DOG 2: RENACE UNA ESTRELLA

Animación. Dir: Mark Baldo. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.20 hs.

RON DA ERROR

Animación. Dir: Sarah Smith y Jean-Philippe Vine. ATP.

Hoyts: Cas: 15.20, 18.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 17.30 hs.

Showcase: Cas: 14.45, 17.20 hs.

SFUMATO. LA SOMBRA ES MÁS PODEROSA QUE LA LUZ

Documental. Dir: Rubén Plataneo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y vie 26, a las 20.30 hs.

SUPER JUNIOR WORLD TOUR

Concierto musical. Banda: Super Junior.

Showcase: Mar 23, a las 19.15 hs.

VENOM 2: CARNAGE LIBERADO

Con Tom Hardy y Woody Harrelson. Dir: Andy Serkis. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 20.40, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.15, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.40, 19.55, 22.20 hs.

YO NENA, YO PRINCESA

Documental. Dir: María Aramburu y Valeria Paván.

Nuevo Monumental: Cas: 17.50 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Vilma Palma e Vampiros. El grupo rosarino repasará todos éxitos y contará con la presencia de las bandas invitadas Punto G y Matilda. Hoy, a las 19 hs.

Flores para Juan. Más de 50 músicos y músicas de la ciudad le rinden homenaje al destacado artista rosarino Juan Flores. Dom 28, a las 19 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles a la carta. El público arma su propio menú de canciones y además de interpretarlas, el grupo cuenta la historia de esos temas. Hoy, a las 21 hs.

Sofia Rovetto Quinteto. La pianista se presenta junto a su grupo que ejecuta standards con sonidos vinculados al hard bop. Mañana, a las 21 hs.

Leo Zanco. El cantante y compositor de blues presenta junto a su banda los temas de su reciente disco "A Gentleman (Most of the time)". Mar 23, a las 21 hs.

Marcelo Vizarri Trío. El grupo presentará las canciones de su disco "Juegos Dantescos". Mié 24, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Indios de Ahora. La banda regresa a Rosario con nueva formación: Axel Sanagua, Lautaro Ferreira y Lucas Ghione. Hoy, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Av. Arturo Illia 1200.

Los Caminos del Amor. El grupo se presenta en el marco del ciclo de Música Clásica y Moderna en el Túnel, con lo mejor del jazz y la música clásica local. Hoy, a las 20 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Festival BlueArt. El sello discográfico celebra sus 20 años con las actuaciones de Ernesto Jodos, Rocío Giménez López, Pablo Socolsky y Mariano Ruggieri. Hoy, a las 20 hs. Anticipadas en Paraphernalia (Rioja 1070).

C. C. GÜEMES

Ovidio Lagos y Güemes.

Cabra Da Peste + La Clavija. Hoy, a las 20 hs.

Ayelen Beker. La cantante trans vuelve con una nueva propuesta artística que rememora los burlesques de los años 50, acompañada por la banda Dissident. Vie 26, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Soledad. La cantante presentará las canciones emblemas de su vida musical que son elegidas por el público unos minutos antes de comenzar cada show, votando entre un repertorio de más de 80 canciones. Hoy, a las 20.30 hs.

ESTACIÓN EMBARCADEROS

Velez Sarsfield 164.

Orquesta Utópica + La fija. Presentación en el marco del ciclo Rosario suena a tango. Mañana, a las 20 hs.

Orquesta de Tango Guastavino + Grupo Lagier-Querini. El Centro Cultural Casa del Tango presenta un ciclo que reúne a los mejor del movimiento tanguero local. Sáb 27, a las 18 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Otros Colores. La banda presenta el disco "Son Sólo Vueltas", con apertura de la noche a cargo del grupo Las Aventuras. Hoy, a las 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Caliope Family. La banda abre paso a nuevas texturas y paisajes sonoros consiguiendo una fusion entre lo organico y lo digital. Banda invitada: 1915. Hoy, a las 23 hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Ciclo Confluencias. Presentaciones del grupo Los Lovato, del cantautor Carlos Pino y del Ballet Municipal de Villa Gdor Galvez. Hoy, a las 20 hs.

Disgusting + Alejandro Chino Quintana. Doble show con la banda de rap metal rosarina y el compositor local. Mié 24, a las 21 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Birmajer se hace cuento en vivo. Los mejores cuentos del escritor narrados por él mismo. Guido Di Carlo acompaña la aventura con algunas canciones inspiradas en los relatos. Mañana, a las 21 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Ansaldi vs. Gioia. Comedia basada en la compleja amistad de dos seres con notorias diferencias y que recorre episodios de su larga vida en común. Con Liliana Gioia y Héctor Ansaldi. Sáb de nov, a las 21 hs.

CEC

Bajada Sargento Cabral y el río.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martin Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Vie 26, a las 20.30 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Corte de Los Milagros. En una degradada zona del París medieval un grupo de indigentes recorren a modo de la Pasión por diferentes estadíos y vivencias en una búsqueda de sus destinos. Con Sebastián Arriete y Exequiel Orteu. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib. Vie de nov, a las 21 hs.

Danza en pie de agua y viento. Trama húmeda vuelta danza, cuerpos de río que enlazan el llanto ancestral de la tierra, huecos de memoria que habitan nuestro universo simbólico. Compañía "Árbol Azul". Sáb de nov, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Deconstruir el amor. Darío Sztajnszrajber y Luciana Peker con un conversatorio para pensar y deconstruir la idea del amor. Mar 23, 20.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Esta máquina no era Dios. Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado con la dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. Vie y sáb de nov, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Salvaje. Cierre del Festival Internacional de Burlesque con un show y la premiación de artistas. Hoy, a las 20 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

El túnel del banco. Dos empleados del banco, un guardia de seguridad, un obispo, y dos granaderos que custodian los restos de San Martín, intentan saquear la bóveda del tesoro del Banco Nación. Vie de nov, a las 22 hs.

El laberinto hacia la simplicidad. Obra que reconstruye la vida de Milena Jesenská, mujer que supo ser mucho más que "la amante de Kafka". Con María Victoria Vitta. Dirección y dramaturgia: Mailín Sylvester. Domingos de noviembre, a las 21 hs.

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

La Moribunda. Dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Mientras esperan su muerte, se permiten jugar con el tiempo. Con Leandro Doti y Aquiles Pelanda. Vie de nov, a las 21 hs.

Las Juanas, una herejía cósmica. Obra inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Con dramaturgia y actuación de Agustina Toia. Sáb de nov, a las 20 hs.

Poe – Trilogía Siniestra. Retrato de la vida del escritor Edgar Allan Poe a través de cinco personajes sumergidos en su mente. Dir: Leandro Maccagno. Dom de nov, a las 20 hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Ojalá fuera yo una mujer. Versión libre de "Yerma" de Federico García Lorca con las actuaciones de Aquiles Pelanda y Leandro Iossa y la dirección de Oscar Medina. Jue 25, a las 21 hs.