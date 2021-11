El canciller Santiago Cafiero aseguró este sábado que "necesitamos un buen acuerdo, no uno rápido" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que "hay que hacerlo bien porque se juega la Argentina en esto, no se juega un Gobierno".





Acuerdo con el FMI

Cafiero sostuvo que "cuando Alberto y Cristina se comprometieron a resolver los problemas de la Argentina, sabíamos que teníamos que resolver estos problemas que eran heredados"."El argentino que nos vota, nos vota para que le resolvamos los temas no para que le pongamos excusas", aseguró el canciller, al poner de relieve el crecimiento de varios sectores económicos entre los que mencionó la recuperación del empleo, la tasa de inversión y la inversión externa.Consideró, en diálogo con Radio Diez, que "si lo resolvemos mal, todo esto que cuento que la Argentina está despegando y en el camino adecuado de crecimiento, puede empezar obstaculizarse".Por eso, indicó, "necesitamos un buen acuerdo, no uno rápido. Hay que hacerlo bien porque se juega la Argentina en esto. No se juega un Gobierno". Tras destacar que el gobierno nacional negocia "permanentemente" con las autoridades del FMI, afirmó que "cuando negocias con dignidad, seguro tardará más"."La Argentina sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que generar trabajo e inversiones y seguir con su política social", enfatizó el Canciller.Asimismo puso de relieve las políticas sociales que lleva adelante el gobierno nacional, así como el desarrollo de la Industria, la Ciencia y la Tecnología, al señalar que "hay ocho países en el mundo que hacen satélites, la Argentina es uno de ellos, y nos tratan de pintar que somos un país inviable"."La Argentina tiene terminales automotrices. Hay una veintena de países que hacen esto. No nos tenemos que comer esa pisoteada de autoestima", aseguró Cafiero, al señalar que "hay argentinos que van en contra de nosotros porque piensan que van en contra de un Gobierno y no se dan cuenta que van en contra de un país".

Las elecciones

Por otra parte, el canciller aseguró que el Frente de Todos (FdT) está "unido" y consideró que en las elecciones legislativas del domingo el oficialismo tuvo "autoestima" para mejorar el resultado de las PASO, al señalar que "hay cosas por hacer pero nadie quiere volver para atrás".



"El frente está unido, unificado, a pesar de que le duela a muchos y muchas que nos quieren ver desunidos y no nos perdonan que Cristina y Alberto se hayan unido", afirmó Cafiero.



El canciller celebró que las elecciones pasadas el pueblo argentino "votó sin condicionamientos" y recordó que "algunos dijeron que el peronismo estaba muerto y el peronismo siempre saca esas fuerzas porque está convencido del proyecto".



Para Cafiero, "lo que tuvo nuestro espacio en estas elecciones es autoestima de compañeros y compañeras que salieron a expresar su voto, de que si bien hay cosas por hacer, nadie quiere volver para atrás y ese terminó siendo el sabor que deja la elección".



Tras destacar que "la unidad del 2019 es la que nos permitió derrotar al macrismo", Cafiero sostuvo que esa situación "ahora es la que nos permitió, a pesar de todos los pronósticos que hablaban de crisis y de ruptura, que el peronismo siga expresando un proyecto de país".

Los desafíos del Gobierno

Según el canciller, el presidente Alberto Fernández. Cafiero puso de relieve además los índices positivos de crecimiento de la economía, al hacer referencia a la tasa de inversión, que dijo, "ha crecido 30 por ciento", al señalar que "cuando hablan de que las empresas no confían en la Argentina es falso". "Venimos muy bien también con las inversiones extranjeras", enfatizó el titular del Palacio San Martín. En ese sentido, el canciller sostuvo que "trataron desprestigiar estas cosas pero la realidad se les impone" al sostener que "son generación de empleo". Finalmente, el canciller sostuvo que "la pobreza nos moviliza. Nos hizo lo que somos, el desafío fundamental de ser peronista y es el desafío que el presidente impone a todos los ministros como agenda".