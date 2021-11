El expresidente de brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que quiere volver a ser candidato a la presidencia de Brasil de cara a las elecciones de 2022, en las que se enfrentaría al actual mandatario Jair Bolsonaro. Lula estuvo en Madrid, donde habló en un acto del partido de izquierda Podemos, tras reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.



"Si me transformaran en oro no tendría como pagar la gratitud que tengo por ustedes, no tengo cómo agradecer lo que han hecho por mí, por la causa. Han sido tan nobles que me han dado ganas de volver a ser candidato a presidente otra vez", afirmó Lula durante un acto en Casa de América, en el que también participaron importantes figuras de Podemos, incluyendo a la secretaria general Ione Belarra, y a exlíder del partido de izquierda, Pablo Iglesias. https://twitter.com/LulaOficial/status/1462008513866076160

El líder del PT anticipó que entre febrero y marzo definirá su candidatura. “Hay mucho que discutir”, señaló Lula, que a su vez se mostró convencido de que “es posible recuperar a Brasil”.



Sobre el avance de la derecha, Lula pidió a sus oyentes intentar comprender por qué el discurso derechista convence a tantas personas. Para el líder el problema es la antipolítica.

"Cuando ustedes piensan que el político no es bueno, no desistan, porque el político perfecto está dentro de ustedes. Entren en la política y cambien la historia del país, cambien la historia de la política", convocó. También agradeció la solidaridad de las personas durante los 18 meses que fue encarcelado y afirmó que fue eso lo que le dio coraje para afrontar la situación. "Gente que jamás había visto antes se quedaba afuera de la prisión de Curitiba y todos los días me saludaba (...) con lluvia, policía y todo. No pueden comprender el estímulo" que eso significo durante el encierro, contó.

En su encuentro con el presidente del Gobierno español, la conversación giró sobre "la construcción de políticas públicas para combatir la desigualdad y la solidaridad entre democracias para luchar contra el avance de la extrema derecha", entre otros temas.



"Importante diálogo con el presidente del Gobierno de España. Hablamos de la integración europea y latinoamericana, además de la importancia de las relaciones Brasil-España", escribió en su cuenta de Twitter el líder del Partido de los Trabajadores (PT), favorito para las elecciones del año próximo aunque todavía no oficializó su candidatura.



"También hablamos de nuestras experiencias en la construcción de políticas públicas para combatir la desigualdad. Y compartimos la preocupación por el tema del cambio climático y la importancia de la solidaridad entre democracias para luchar contra el avance de la extrema derecha", añadió Lula.



En ambos países, la ultraderecha aumentó su poder en los últimos años: en Brasil de la mano del actual mandatario, Jair Bolsonaro, y en el país europeo con el partido Vox, que cuenta con representantes en órganos legislativos a nivel nacional, regional y europeo.



Por su parte, tras el encuentro, Sánchez destacó los "fuertes vínculos" que mantiene España con Brasil. "España y Brasil compartimos fuertes vínculos estructurales y permanentes en diferentes ámbitos. Hoy, me he reunido con su expresidente Lula para abordar varios asuntos de interés común como la situación de la pandemia, el cambio climático o la recuperación económica", escribió en Twitter el socialista.

Tras la cita con Sánchez, Lula se reunió con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y con la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, con quien coincidirá en un foro sobre alianzas populares del que participará también el exvicepresidente Pablo Iglesias, informó la agencia de noticias Europa Press.

El líder brasileño participó de forma virtual hace unas semanas en el congreso del PSOE (Partido Socialista Español) en Valencia, agradeciendo a los socialistas su respaldo y subrayando la necesidad de que los progresistas luchen contra la desigualdad y protejan "a la democracia del fascismo".

El líder del PT, de 76 años, llegó a Madrid después de pasar por Alemania, donde se reunió con el probable futuro canciller Olaf Scholz, Bélgica y Francia, donde el jueves fue recibido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, la sede de la Presidencia francesa.