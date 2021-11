El filósofo, sociólogo y ensayista español Antonio Escohotado, autor de "Historia general de las drogas", falleció este domingo y sus lectores recordaron en redes sociales la famosa entrevista con el exlíder de la fuerza de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, que tuvo en el programa "Otra Vuelta de Tuerka" en 2017.

En esa oportunidad habló de filosofía, del marxismo, del amor, del patriarcado, pero el tema más destacado fue la problemática de las drogas, de la cual el escritor era un férreo de defensor de su legalización.

Las drogas y la religión monoteísta

Escohotado creía que el estigma actual de las drogas tiene una profunda relación con el desarrollo del pensamiento de las religiones monoteístas en la sociedad.

"Las religiones paganas, sobretodo las de tipo mistérico, se basan en una comunión con psicofármaco muy poderosos. Son una experiencia enteogénica. Sin embargo, cuando vinieron los monoteísmos, esa experiencia fue sustituída por una comunión puramente formal, un acto de fe", comenzó el ensayista.

Luego, continuó: "Entonces, cuando la comunión se convirtió en obedecer el tipo de construcción de mundo que tú me has enseñado, la promesa enteogénica se traicionó y fue necesario una larguísima etapa de la cual no hemos salido, en donde se persigue toda relación mística directa del individuo con la naturaleza".

"Imbécil, ¿hay algo más natural que la química? Es de broma llamar a la droga artificial. Seguimos viendo gente muriendo con dolores atroces que no aceptan heroína y la rechazan para no convertirse en dependientes", sostuvo.

"Eso es mil o dos mil años de doctrinación monoteísta que consiguieron que esa persona tenga una formación lógica delirante. No hay lógica", sentenció.

Curiosa anécdota con LSD y una definición

Ante una pregunta del entrevistador, Pablo Iglesias, por su opinión sobre el LSD, Escohotado dijo: "Es una forma de descomponer el sistema nervioso y resetearse a 0".



Luego, contó una increíble anécdota de un amigo para ilustrar los efectos de la droga: "Cuando tomó su primer ácido estaba en un coche. Y empezó a pensar en la palabra "coche", que se descompuso en sus 5 letras. Entonces le empezó a prestar atención solo a la C". Continuó: "¿Qué es C? Se preguntó. Entonces estaba afuera de la película. Todo lo que había aprendido había desaparecido y tenía que empezar de nuevo", dijo.

"Lo habitual en esos casos es tener un ataque de terror. Buscarte a tí mismo y empezar a pensar que estás loco, qué te vas a morir. Hasta que te das cuenta de que no, que solo eres un farsante. Lo que pasa es que el fármaco te resucita y te ha obligado a volver a los fundamentos de tí mismo", contó el escritor.

"Simplemente vas a resucitar renacido. Salvo que seas un loco. Si eres un psicótico, no te va a hacer efecto", agregó, para cerrar la historia.