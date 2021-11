El Primer Encuentro Debate Socio Ambiental del NOA, que comienza este 22 de noviembre y se extenderá hasta el 3 de diciembre, se realizará en el departamento Anta en la provincia de Salta, zona es señalada como un centro del extractivismo y en el que avanza la frontera agro industrial.

La iniciativa es organizada por Vecinxs Autoconvocadxs por la Defensa del Medio Ambiente de Anta; la Reserva Nacional Pizarro, el Instituto Orco Huasi y el Centro Cultural Encontrarte, de Libertador General San Martín, en Jujuy. Habrá pintadas de murales y charlas sobre temas ambientales en 4 localidades.

Para el cierre está prevista una jornada de ponencias y conversatorio con especialistas en medio ambiente, como la médica y doctora en filosofìa, María del Carmen Seveso; la doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet, Mariana Schmidt; el fiscal federal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, Gustavo Gómez; el doctor en filosofía Carlos Pagano y el ingeniero en recursos naturales y medio ambiente Cristian Venencia. Estas actividades tendrán lugar en la sala Nido de Apolinario Saravia.

"La organización del encuentro surgió a raíz de todo el extractivismo que se está realizando en el departamento Anta y en el Chaco salteño con el avance de la frontera agroindustrial. Surge por iniciativa de vecinos autoconvocadxs, por el análisis de todo lo que está sucediendo en el departamento con respecto a la salud de las personas, y las grandes pérdidas de territorios de bosques nativos", contó a Salta/12 el ambientalista Eric Zamora.

Además, señaló que el despojo del territorio a los pueblos originarios y de su cultura, son también consecuencia del extractivismo. "Consideramos que Anta es un territorio que ha sido muy deteriorado por las prácticas agroindustriales y por la complicidad que existe entre funcionarios y empresarios para seguir desmontando los bosques nativos. No existe una opinión científica que haya sido vertida hacia los vecinos del departamento Anta y existe una gran blindaje mediático con respecto a las prácticas que lleva el agronegocio", manifestó.

El ambientalista consideró que no hay respuestas a las problemáticas ambientales de parte de los municipios en Anta, y tampoco de parte de la justicia. "La frontera agroindustrial concentra sus mayores índices de producción en Las Lajitas y J. V. González. Se estima que el 70% de la producción de soja transgénica se encuentra en este territorio y el 80% de la producción total de la ganadería en el noroeste argentino. Esto produce enormes impactos negativos para la sociedad y el medio ambiente", contextualizó.



Además, indicó que no hay estadísticas con respecto al impacto en la salud de las personas, "existe una realidad que es visible para todos los vecinos y a la que estamos expuestos y que tiene que ver con un gran lista de enfermedades dérmicas, renales, diabetes, aumento de casos de cáncer, leucemia, tumores cancerígenos, abortos espantáneos, malformaciones congénitas. Es algo que manifiesta el personal de la salud, enfermerxs y agentes sanitarixs".

También se señala en la zona el impacto de los desmontes en el clima, ya que soportan altas temperaturas en verano, y fuertes vientos e inundaciones.



Asimismo, pese a tener instaladas a las grandes empresas en su territorio, este departamento es uno de los más pobres. "Ya llevamos 30 años de agronegocio, sometidos y obligados a consumir los productos alterados a través de biotecnologías que se proponen como una solución al hambre mundial, sin embargo, lo que se refleja es que lo único que genera este modelo agro industrial es acrecentar la pobreza, la miseria, y el hambre". Anta fue señalado años en un estudio de la Universidad Nacional de Salta como uno de los departamentos con mayor pobreza en las infancias.

"Bayer y Monsanto, que se imponen en el sistema como alternativa para solucionar el hambre, aparte de no solucionar el hambre mundial, nos están enfermando. Existe mucha ciencia volcada a seguir sosteniendo este modelo, sin embargo, estamos atravesando un colapso, cada vez con mayor frecuencia se están viendo los desastres que producen tanta explotación en Anta y en todo el mundo. Se está terminando con los pocos biomas que tenemos. Argentina es uno los países que más agrotóxicos utiliza, los pueblos fumigados concentran las tasas de cáncer más altas de todo el país", afirmó Zamora.

La coordinadora del Centro Cultural Encontrarte, Ana Vera, explicó que la iniciativa de las actividades en Anta surgió en intercambios con Zamora, con el que decidieron organizar esta "jornada de lucha contra los agrotóxicos y los desmontes". Un grupo de artistas plásticos realizará murales en Joaquín V. González, General Pizarro, Las Lajitas y Apolinario Saravia.

"Es una lucha atravesada por el arte. Facundo Chávez, Ari Rock Ramírez, Yésica Moya empiezan en J. V. González, donde tenemos varias paredes para pintar. Acompaña el músico Martín Alarcón, que es el encargado y coordinador de esta actividad", informó Vera. Las actividades en esa localidad serán desde el 22 al 24 de noviembre, habrá charlas en escuelas y talleres de educación ambiental con estudiantes del 3 año de geografía. Además, se va a hacer una feria de artesanxs y emprendedores en la plaza del barrio San Antonio, de esa ciudad. "La idea es que la feria sea motivo de atracción. Es una jornada de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente", añadió. "A través de las prácticas educativas, mediante el arte vamos a poder hacer una transformación social", se entusiasmó Vera.

Las actividades continuarán en Las Lajitas con la pintada de un mural grupal. Luego seguirán el 27 de noviembre en General Pizarro, donde son parte de la organización del evento lxs trabajadorxs de la Reserva Nacional Pizarro. "Se sumarán desde el 27 otro grupo de artistas de Encontrarte: Ariel Estrada, Juan Pablo Ramírez, Mabel Flores y Fernanda Calapiña (la última de Salta Capital)". Las jornadas terminarán en Apolinario Saravia donde también se pintarán murales, está prevista una marcha y además el 3 de diciembre habrá una jornada y conversatorio de especialistas en problemáticas ambientales.



Vera dijo que muchas veces el sistema judicial no ve, o no quiere ver los problemas ambientales porque hay otros intereses que defienden pero "como ciudadanos tenemos el poder, falta despertar en todos esa inquietud, la conciencia entre todos. Es un desafío muy grande". Además señaló que hay un poder empresario en contra, que se opone a cambiar el sistema de producción vigente. "Esperamos tener la concurrencia de todos los vecinos. Es una lucha que es de todos y para todos" señaló.

Una fumigadora en el pueblo

Zamora denunció que el jueves pasado dejaron una máquina fumigadora en un predio en medio del pueblo de Las Lajitas y esto provocó síntomas de intoxicación, dolores de cabeza, mareos y naúseas en lxs vecinxs. Pese a los llamados a la policía, no tomaron denuncias ni retiraron la máquina del lugar.

Ante la consulta de Salta/12, el Ministerio Público Fiscal informó que la fiscala María García Pisacic investigará de oficio.

El ingreso de la máquina pulverizadora a la zona poblada fue autorizado por el municipio de Las Lajitas al particular Facundo González, quien la puso en un predio al lado de su casa. La máquina, de la empresa de "Fabián Alvarez", es una pulverizadora Apache Cheroquee 3227 Top (modelo 2017). En el certificado municipal se deja constancia de que ingresó para "reparación" y ya lavada fuera del pueblo. El permiso se expidió desde el jueves 11 hasta el 19 de noviembre, pero, pese a los reclamos de vecinxs, la municipalidad extendió el plazo hasta el 26 de noviembre.

María Eugenia Paz, que vive al frente del lugar donde está la máquina, contó a Salta/12 que el jueves pasado "le abrieron las alas" a la pulverizadora y se percibía "olor a veneno". "Mi hija comenzó con fiebre y dolor de cabeza", agregó. Dijo que llamó a la policía porque ella estaba de viaje y su hija había quedado en la casa pero no hicieron nada con la máquina.

"La máquina despedía olor, cuando llovía salía ese olor. El viernes ya estando en Las Lajitas, volví a llamar a la policía, sin soluciones. Hasta hoy sigue la máquina. Salgo al frente y con el calor, eso se empieza a percibir más. Le pregunté a la sargento Sánchez, a qué autoridad tengo que recurrir para hacer la denuncia, no me supo contestar. Después le pregunté a la sargento Fernández, me dijo que vendría el móvil pero no apareció. Luego se paseaba el móvil pero no llegó a ver la máquina", manifestó. La vecina dijo que en las radios locales otrxs vecinxs se quejaban también por esta situación.