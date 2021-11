“El mundo está roto”, anuncia una voz en off al comienzo de La rueda del tiempo (Amazon Prime Video) con una pantalla en negro. Tamaña sentencia seguirá con seis episodios de una hora con la premisa de salvarlo y, a su vez, de sentar las bases de un relato épico en dicha plataforma de streaming por varias temporadas. El flamante ensayo por ocupar el sitial que dejara Game Of Thrones –como intentaron The Witcher, His Dark Materials- se basa en una saga literaria de 14 libros y una precuela escritos por Robert Jordan.



Este universo de fantasía medieval se destaca por un grupo de hechiceras -las Aes Sedai- que tienen el don para controlar la magia. La protagonista es Moiraine (Rosamund Pike), encargada de dar con el “dragón renacido”, una entidad capaz de destruir o salvar a la humanidad. Junto a un guerrero reclutará a cinco individuos que cuadran dentro del augurio simbolizado como el uróboro. Esa serpiente que se muerde la cola y que por los siglos de los siglos se ha asociado con lo cíclico, la muerte y la mutación de las cosas. Una y otra vez, reaparece ahora en la ficción seriada.