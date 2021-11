Poner el foco en las situaciones de violencia de género y acoso que se generan en la virtualidad, es un tema del cual se habla más a menudo. Aún así, gran parte de la población, desconoce que existen acciones que están tipificadas como delitos. Un claro ejemplo, es el grooming.

La organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana Salta (MuMaLa) presentó los resultados de una encuesta sobre acoso sexual virtual, donde un 50%, denunció que recibió comentarios sexuales no deseados, no consentidos, a través de Internet. Además, de que un 48%, indicó que les enviaron fotos o vídeos "fuertes", desagradables, o desnudos de otras personas, sin que lo solicitaran.

Para la referente de Mumalá en Salta, Malvina Gareca, los resultados vinieron a poner en evidencia estadísticas puntuales sobre la problemática. La organización ya venía trabajando puntualmente sobre el acoso callejero, pero el incremento de denuncias en las redes sociales, las llevó a poner el foco en la virtualidad, y así fue que desde el 14 hasta el 26 de abril de 2021, realizaron una encuesta a 351 personas de la capital salteña.

"La mayoría han vivido situaciones de acoso", insistió Gareca, acción que puede darse por conocidos o desconocidos, dado que el 48%, también sostuvo que algún adulto desconocido trató de contactarse con ellas a través de las redes.

Mientras que un 28% aseguró que recibieron mensajes anónimos, (sean de texto, whatsapp, chats o llamadas), en los que las amenazaban o atemorizaban, o, incluso, para burlarse. En comparación al 2019, donde se registró un 31%, se observó una baja del 3% entre este año y el anterior.

Sin embargo, a la referente feminista la alertó la edad en que se padecen por primera vez estas situaciones de acoso. Ya que de las 212 personas que recordaron su edad en ese momento, el 79%, dijo que fue entre los 11 y 20 años.

Entre las respuestas, se supo que una mujer que actualmente tiene 20 años asegura que a la edad de 7 años fue acosada de manera virtual y no logró reaccionar, por lo tanto tampoco lo comentó en ese momento para que algún adulto hiciera algo. En 2019 la edad de acoso de mayor porcentaje identificada fue la de 10 años. Por lo que Mumalá, sostuvo que existe una franja etaria predominante en cuanto a la edad de acoso que se padece en la virtualidad.

El 79% de las mujeres afirmó que sufrió algún tipo de acoso virtual, y se les preguntó que respuesta pudieron dar ante la situación. El 29% de las personas manifestó que resolvió la situación sin ayuda y lo enfrentó sola, en tanto, un 24%, dijo que no pudo reaccionar.

Sólo un 25% denunció este tipo de situaciones de acoso virtual en la propia red social y no obtuvo una respuesta satisfactoria, mientras que otras, denunciaron en la Justicia y tampoco obtuvieron una respuesta satisfactoria.

En ese sentido, el 66% de las encuestadas reconoció que el Grooming es un delito penal, en tanto un 33% desconocía que el acoso sexual hecho por una persona adulta a un niñe o adolescente por medio de internet u otros medios electrónicos (grooming) es un delito penal. Por eso, Gareca expresó que "hay que seguir visibilizando y hacer saber que se trata de un delito tipificado en la Justicia".

Aseguró que una de las medidas más adecuadas es hacer campañas "más fuertes" de prevención y "hacerles saber que se puede denunciar y acompañar a nuestros hijos e hijas". Más teniendo en cuenta que el Grooming, creció considerablemente en función de la pandemia. La organización Grooming Argentina, aseguró que se incrementó un 200% en Argentina, entre marzo y diciembre del 2020.

El Grooming, se incluyó como delito en la legislación argentina en 2013, a través de la Ley Nacional N° 26.904. En el artículo 131 del Código Penal, se consigna que "será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma ".

A pesar de contar con su inclusión en el Código Penal, la referente feminista insistió en que muchas de las denuncias no siguen sus cursos legales, por lo que instó a que se "revean los mecanismos para que las personas afectadas no queden tan vulnerables, sino que puedan estar resguardadas".

Además, se les consultó a las encuestadas si tomaron acciones para sentirse más seguras. El 62%, respondió que una de las acciones es andar siempre acompañada. En 2019, el 43% de las encuestadas eligió esta acción para sentirse más segura.

En tanto, otra acción que se realiza es dejar de estar en público en las redes sociales y solo las personas aceptadas pueden ver lo que publica, es decir que el 60% realiza esta acción. En este sentido también se observó un aumento del 13% entre las personas que optan por dejar de estar en público en las redes sociales con respecto al 2019, en el que hubo un 47%.

En menor porcentaje, existe un 58% de personas que manifestaron cambiar de nombre, número de teléfono, barrio o de trabajo para mayor seguridad. Este dato no puede compararse porque no hay registro de esta acción en el 2019, lo cual evidencia una nueva acción que realizan las personas para sentirse más seguras. "Esto tiene que ver con la intimidación, donde se nos cambia sin lugar a dudas la vida, por eso es importante focalizar en esto y repetir que no tengamos que ser nosotras quienes cambiemos nuestras conductas", finalizó Gareca.