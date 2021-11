Molesta tras la emisión de un documental de la BBC que examina la relación de los periodistas con el príncipe Guillermo y su hermano Enrique, la familia real británica salió de su habitual discreción y emitió un comunicado con fuertes críticas a la prensa de Reino Unido, a quien acusó de "presentar como hechos" afirmaciones "exageradas e infundadas de fuentes anónimas".

La realización del documental "Los príncipes y la prensa", que consta de dos capítulos, irritó a la monarquía porque, según publicaron algunos medios, no se le pidió su participación. La familia real, incluso, habría amenazado con dejar de trabajar en futuros proyectos del ente público.



Este lunes, en la emisión de la primera parte del programa, la BBC incluyó un comunicado conjunto en nombre de toda la familia real, defendiendo que una "prensa libre, responsable y abierta es de vital importancia para una democracia sana".

"Sin embargo", dice la declaración de los palacios de Buckingham, Clarence House y Kensington, residencias de la reina Isabel II, su hijo Carlos y su nieto Guillermo, "con demasiada frecuencia, las afirmaciones exageradas e infundadas de fuentes anónimas se presentan como hechos y es decepcionante que alguien, incluida la BBC, les dé credibilidad".

La prensa y el príncipe Enrique

El príncipe Enrique, de 37 años, sexto en la línea sucesoria, denunció reiteradamente la presión de los medios. De hecho, la presentó como el principal motivo de su retirada de la monarquía, efectiva desde abril de 2020.

Junto a su esposa Meghan, Enrique presentó varias demandas contra la prensa sensacionalista de su país. Actualmente, están a la espera de una sentencia en recurso contra el Mail on Sunday, al que la duquesa de Sussex acusa de haber violado su intimidad al publicar una carta personal escrita a su padre en 2018.

En el documental de la BBC "Los príncipes y la prensa", un investigador privado, Gavin Burrows, afirmó que los medios de comunicación de la década de 2000 no tenían "ninguna moral" y eran "despiadados", especialmente con el príncipe Enrique, que generaba mayor interés en el público que su hermano mayor.

Durante el programa, el mismo Burrows pidió perdón por haber pirateado el teléfono de la que entonces era su novia y vendido la información a News of the World. "Como me explicaron dos editores, Enrique se había convertido en la nueva Diana", afirmó el investigador privado, en referencia a la madre de los dos príncipes, que murió en 1997 en un accidente de auto en París mientras era perseguida por los paparazzi.