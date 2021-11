Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y Victoria Montenegro presentaron ante los tribunales federales una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras del crimen de Lucas González en el barrio de Barracas.

Con el patrocinio letrado de Miguel Ángel Pierri, los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron la denuncia penal para que se investigue "la existencia de una asociación ilícita integrada por policías y funcionarios, que opera en el sur de la Ciudad, con el objetivo de cometer delitos tales como extorsión, cohecho, exacciones ilegales y encubrimiento, entre otros a determinar por la Justicia Federal junto a las responsabilidades". La denuncia recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos.

En declaraciones a la prensa tras la presentación en los tribunales de Comodoro Py, Santoro explicó que la denuncia surge a partir de la investigación del periodista Nahuel Gallotta publicada en el diario Clarín, en relación a las circunstancias en las que, el miércoles pasado, se produjo el asesinado del adolescente. Santoro sostuvo que "la policía de la Ciudad es una fuerza de seguridad seria y muy profesional", pero advirtió que aún así, "hay cosas que están funcionando mal".

Agregó en ese sentido que "sin generalizar ni hacer uso político, el gobierno porteño tiene que resolver estas cosas y responder al pueblo de la Ciudad". "No estamos politizando la causa, hemos venido a denunciar los acontecimientos", dijo y agregó: "Es muy difícil imaginar que funcionen brigadas de civil y que lo sepan periodistas y no lo sepan autoridades políticas o policiales. Nosotros no hacemos 'caranchismo' y no vamos a imputar particularmente a nadie porque eso le corresponde a la justicia".

Por su parte, la diputada porteña Victoria Montenegro dijo que "es necesario que la justicia investigue la responsabilidad de los jefes de la policía porteña, pero también la responsabilidad política". Montenegro se preguntó "para dónde mira la política" mientras "los policías recolectan dinero, y para quién lo hacen" y añadió: "Entendemos que las bandas de la Policía de la Ciudad no son cuentapropistas; alguien habilita a que trabajen de esa forma".



Además, remarcó que "la Policía de la Ciudad cumplió recién cinco años" y que "fue creada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta", con lo cual desde la administración porteña "no le pueden echar la culpa a nadie".