La cartera de Gustavo Béliz reactivó la relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pausada durante la gestión anterior a pesar de la necesidad de dólares, que comenzó a financiar ocho proyectos en el país por 379 millones de dólares. Con ese dinero se implementará la historia clínica digital para afiliados PAMI, se construirá el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó y se otorgarán créditos y aportes no retornables para transformación productiva de pymes, entre otros.

Mientras el Ministerio de Economía avanza en las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI antes de marzo de 2022, en la oficina de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia, a cargo de Béliz, buscan fuentes de financiamiento alternativas y convenientes. El BCIE cuenta con créditos disponibles para el sector público de entre 5 y 20 años con 24 y hasta 60 meses de gracia, dependiendo el tiempo y monto, a una tasa de interés de referencia Libor (de menos de 0.5 por ciento anual) más un margen de entre 1,88 y 2,63 por ciento revisable semestralmente.

Durante la semana del 12 al 20 de noviembre, autoridades del banco visitaron el país para profundizar la relación. Consultado por PáginaI12, Maximiliano Alonso, director para Argentina y Colombia, explicó: "No es una casualidad que estemos en Argentina. Al observar las curvas de crecimiento, se ve que el país cayó un 10 por ciento y este año se recuperará. El año que viene seguirá creciendo y vemos que lo hace con una lógica de impulsar una agenda de crecimiento con inclusión, que es muy atractiva para la agenda del banco porque creemos en ese modelo de desarrollo". Y agregó: "No estamos preocupados por la negociación con el FMI, más allá de que si cierra en buenas condiciones es una buena noticia para todos. Pero eso no obstaculiza el trabajo que venimos realizando acá".

BCIE también cuenta con la capacidad de prestar al sector privado. En su visita, la comitiva se reunió con sectores empresarios para avanzar en ese sentido: "Identificamos una falta de disponibilidad de crédito fundamental para el crecimiento y por eso estamos desarrollando instrumentos para cubrir esa demanda. No tenemos un modelo, sino que estamos discutiéndolo de acuerdo a la necesidad de los diferentes sectores", explicó Alonso. El BCIE entabló conversaciones con el Banco Nación, el BICE y otros bancos privados para otorgar lineas de crédito a tasas competitivas para el sector privado.

En desarrollo

Desde 2019, se activó la relación entre Argentina y el BCIE -el país es socio desde 1995-. Los proyectos que actualmente se ejecutan son de Salud, Ciencia y Tecnología, Mujeres, Obras Públicas, Desarrollo Productivo, Agricultura, Secretaría de Asuntos Estratégicos y el PAMI.

"Casi todos los proyectos tienen un componente de cooperación. No es solo el préstamo de dinero, sino que parte de la devolución es con algún grado de integración con Centroamérica que se elabora de acuerdo al proyecto", indicó Alonso y dio como ejemplo el del Ministerio de Ciencia, que contempla becas a 200 investigadores centroamericanos.

Algunos proyectos previos a 2019 se encontraban pausados y sin ejecutar, como el programa de acceso y calidad educativa que pidió el gobierno de Jujuy con garantía del Estado Nacional. Se destinarán 67 millones de dólares - el mayor monto asignado para Argentina- a la intervención, construcción y modernización de 1663 aulas de 123 centros educativos. El crédito fue solicitado durante la gestión anterior pero, al no cumplir con la documentación necesaria, aún no fue desembolsado.

El proyecto más avanzado en términos de desembolso -de 57,6 por ciento del total- es para implementar la historia clínica digital para afiliados de PAMI, finalizar la estructura de un centro de salud y adquisición de equipamiento para tres centros más y dispensar gratuitamente 40 medicamentos asociados a patologías respiratorias.

Desde el BCIE reconocen el proyecto presentado por el Ministerio de Mujeres y Géneros, que fue tomado como ejemplo en otros 15 países socios del banco por lo "complejo, completo y novedoso", destacó Maximiliano Alonso. El crédito por 50 millones de dólares a la espera del primer desembolso contempla la construcción de la nueva sede del Ministerio, la refacción de 30 Centros Territoriales Integrales de Género y Diversidad para atender a personas en situación de violencia; para la formación de promotores sociales, y acceso a derechos y recursos tecnológicos para personas en situación de violencia de género.