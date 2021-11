El entrenador de Barracas Central, Rodolfo De Paoli, remarcó que Tigre, que derrotó a su conjunto por 1-0 para ascender a la Primera División, resultó "el mejor de los 35 equipos" del torneo de la Primera Nacional.

"No tengo dudas y no sólo por este partido que Tigre fue el mejor equipo de los 35 del certamen", sostuvo el relator deportivo, una vez concluido el cotejo en cancha de Banfield, donde se jugó la final por el acceso a la elite del fútbol argentino.



El también exentrenador de Nueva Chicago sostuvo que el encuentro "se definió por detalles. Ellos lo ganaron porque fueron mejores", dijo. "Entre Tigre, San Martín de Tucumán, Ferro y nosotros estuvieron los equipos que mejor jugaron en este torneo. Y son los que llegaron a estas instancias decisivas", reflejó.



"Ellos nos presionaron en el arranque y fue la primera vez que un rival nos superó a lo largo del campeonato. En la primera parte fueron más", admitió el DT. "Después en el segundo tiempo pesó más lo emocional que lo futbolístico. El arco nos quedó bastante lejos", aseguró De Paoli.



"La idea era tapar a (Sebastián) Prediger, pero no pudimos hacerlo. Igual, nuestros jugadores lo dieron todo y estoy orgulloso por el hecho de haber dirigido al club en el partido más importante de su historia", reflexionó.



Barracas Central continuará compitiendo en el Reducido por el segundo ascenso a Primera División, ingresando en semifinales.