La autopsia al cuerpo de Elías Garay, el joven mapuche asesinado el domingo en el predio rionegrino Cuesta del Ternero, determinó que el deceso se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico a raíz de un disparo de arma de fuego efectuado en la zona del tórax. Según el estudio,"el cuerpo no presenta ni signos o lesiones defensivas ni golpes en ninguna zona". Referentes del pueblo originario responsabilizan del crimen a las fuerzas policiales que se encuentran sitiando el paraje --donde hace 55 días la comunidad indígena mantiene una ocupación en reclamo de territorio ancestral--. La gobernación de Arabela Carreras insiste en que la policía local no participó de los hechos, pero no explicó cómo ingresaron los atacantes en la zona custodiada por los efectivos policiales.

En el marco de las medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, profesionales del Cuerpo Médico Forense de Bariloche realizaron la autopsia de Garay, luego de haber retirado su cuerpo del paraje ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón. El informe determinó que el joven mapuche "falleció de shock hipovolémico a raíz de un disparo de arma de fuego".

En referencia al otro miembro de la comunidad atacado, Gonzalo Cabrera, que fue herido a tiros con munición de plomo en el mismo episodio, y que fue intervenido en el Hospital de la localidad de El Bolsón, se informó que se solicitó su traslado a San Carlos de Bariloche, donde es evaluado por el Cuerpo Médico Forense de la Tercera Circunscripción Judicial.

Desde el Poder Judicial de la provincia, informaron que el lunes "un equipo del Ministerio Público Fiscal se constituyó en la zona de Cuesta del Ternero, llevando adelante diferentes acciones con el propósito de avanzar en la investigación preliminar del hecho”.

"El equipo llegó al lugar a primera hora de la mañana. En la zona mantuvo un encuentro con abogados de la Lof Quemquemtreu, referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones. Luego de ello se ingresó al campo alrededor de las 16 horas, pudiendo finalmente retirarse alrededor de las 19.15 el cuerpo de la víctima. En todo momento la intención del Ministerio Público fue mantener las condiciones de diálogo pacífico que permitieran retirar el cuerpo para poder avanzar en la pesquisa", señalaron.



Asimismo, se comunicó que “la investigación busca esclarecer las circunstancias en que se habrían desarrollado los hechos y se abordan distintas hipótesis".



Para la comunidad mapuche, "existen sospechas" sobre la participación de la Policía local en el asesinato de Garay. "Es responsable el gobierno de Río Negro porque se niega a dialogar y hay una doble responsabilidad de la Policía, que debía custodiar el predio de Cuesta del Ternero que está en litigio. Hay una política antimapuche que ha costado una vida", sostuvo Orlando Carriqueo, vocero y coordinador del parlamento mapuche tehuelche de Río Negro.

Mientras que voceros del gobierno provincial aseguraron que los hechos habrían sido protagonizados por personas civiles que estaban cazando y que "desataron una pelea cuando iban vestidos con ropa camuflada y portaban armas de fuego".

Sin embargo, el referente mapuche Carriqueo afirmó que a los presuntos cazadores, la comunidad les pidió que se vayan y dispararon, e interpretó que en realidad eran "sicarios" que pertenecen "a la policía o arreglaron con ellos para que los dejen entrar". "Nadie pasaba ni llegaba al territorio si no estaba fichado por la policía", advirtió Carriqueo.

Asimismo, el referente mapuche señaló que "la compañera del hombre asesinado había denunciado por acoso 48 horas antes al grupo policial que estaba de custodia en el predio de Cuesta del Ternero". "Pero la fiscalía no tomó nota de esto", añadió Carriqueo. Por último, sostuvo que el hecho puede haber sido "una venganza" pero remarcó que la Policía local "es responsable por acción u omisión".

En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, pidió "el esclarecimiento" del hecho y "juicio y castigo para los culpables. Estamos en un ambiente de constante llamada al odio racial y de mucha violencia", dijo.