Lideró el rating del prime time.

Este martes por la noche se transmitió un fragmento de la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara, tras el affaire que protagonizó la empresaria junto a su esposo, Mauro Icardi, y Eugenia "La China" Suárez. La nota midió en promedio 15 puntos de rating y lideró su franja horaria, según el sitio especializado Real Time Rating.

Por su parte, el programa conducido por Guido Kaczka, los 8 Escalones Del Millón, midió 7.3 puntos de rating mientras compitió con la entrevista de Susana a Wanda. Recién cuando terminó la emisión del reportaje, trepó algunos puntos y alcanzó los 10.7, aunque se mantuvo por debajo del reality de cocina MasterChef, que repitió los 15.1 puntos del programa anterior.

¿Qué dijo Wanda Nara?

Desde el patio de un lujoso hotel en París, Wanda Nara recordó que cuando se enteró de los chats que su esposo mantuvo con la actriz, e inmediatamente publicó una historia de Instagram con una frase "no muy elegante" y crítica respecto a Suárez. Unas horas más tarde, cuando pasó el primer enojo, la llamó por teléfono y le pidió perdón por la agresión. "Tuve una mirada machista: le eché la culpa a la mujer", reconoció la mediática.

"Mauro me dijo que fue el error de su vida", aseguró la representante del futbolista y develó que confía "plenamente" en él, porque le relató con detalles los hechos ocurridos. "Él me contó que hubo un encuentro, pero que no pasó nada. No me cambia si pasó algo o no. Con los mensajes es suficiente, pero ahora confío plenamente en él", resumió.

Luego de la entrevista, Wanda le agradeció a Susana "por tanto amor" y destacó que está "muy feliz" de compartir unos días con la diva en París.